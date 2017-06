Élections législatives en Côte-d'Or : gros plan sur la 2e circonscription

Ce dimanche, c'est le premier tour des élections législatives. Les électeurs vont devoir choisir leurs députés. En Côte-d'Or, 68 candidats sont en lice pour briguer l'une des cinq circonscriptions. Gros plan sur la 2e où 12 candidats s'affronteront.

Zoom sur la 2e circonscription de Côte-d'Or, qui regroupe les cantons d'Auxonne, Dijon I, Dijon III, Dijon VIII, Fontaine-Française, Mirebeau-sur-Bèze, Pontailler-sur-Saône. Elle totalise plus de 100 000 habitants. Cette circonscription est détenue par Rémi Delatte, maire Les Républicains de Saint-Apollinaire et président de la fédération Les Républicains de Côte-d’Or. Rémi Delatte, qui est élu à l’Assemblée nationale depuis 2007, et candidat à sa succession.

Protection des artisans et des commerçants

Lors de sa campagne, il dit vouloir "protéger les artisans et les commerçants, qui pâtissent du régime du RSI", explique-t-il. "Il faut redonner des moyens aux entreprises et ne pas accepter la proposition de Monsieur Macron que les artisans soient ressortissants du régime général", ajoute-t-il.

Allier flexibilité et sécurité

À gauche, c'est Pierre Pribetich, investi par le Parti Socialiste, qui se présente. Concernant le droit du travail, il est partagé entre soutien à la majorité présidentielle et base militante hostile au projet. Il a vite fait son choix : pour lui, il faut connaître le contenu des ordonnances. "Je regrette d'ailleurs qu'on ne l'évoque pas. Je souhaite m'inscrire dans une majorité présidentielle constructive, en simplifiant le droit du travail et en y incluant la flexi-sécurité qui permet à la fois d'allier la flexibilité et la sécurité pour l'ensemble des salariés".

Assouplir le Code du Travail

Toujours sur la question du droit du travail, François Deseille, le candidat d'En Marche est clair : il faut laisser respirer les entreprises et assouplir le plus vite possible le code du travail, beaucoup trop complexe à son goût. "Il faut diminuer les cotisations sociales, salariales, de l'employé comme du patron. Il faut écouter le monde de l'entreprise. Il faut simplifier au maximum, tout en protégeant les salariés", explique-t-il. Par ailleurs, il prône le dialogue social : "Emmanuel Macron a déjà réuni les syndicats patronaux et salariés, il faut continuer et arriver à proposer dès cet été une réforme de simplification du Code du Travail", note le candidat.

Construire de nouveaux droits

La candidate de la France Insoumise, Patricia Marc, est particulièrement remontée sur la question du droit du travail : pas question de laisser champ libre à Emmanuel Macron en lui donnant une majorité. "C'est de nouveau l'installation de l'austérité. Il faut rétablir ce qui a été détruit et construire de nouveaux droits. Nous voulons abroger toutes les dispositions antérieures permettant aux accords d'entreprises ainsi qu'aux accords de branches de déroger aux règles", note-t-elle. Elle veut également faire appliquer réellement les 35 heures.

Les candidats :

-Delphine Brayard : UPR (Union populaire républicaine) / Suppléant : Romain Forest

-Eric Copie : divers-droite (DVD) / Suppléante : Ingrid Dargaud

-Rémi Delatte : LR-UDI (Les Républicains-Union des démocrates et indépendants) / Suppléant : Ludovic Rochette

-François Deseille : LREM (La République en Marche) / Suppléante : Maria Paz Fave Usach

-Franck Gaillard : FN (Front national) / Suppléante : Christelle Duval

-Christine Grandjean : M100% (Mouvement 100%) / Suppléante : Nicole Essayan

-Fabrice Gruet : DLF (Debout la France) / Suppléant : Dominique Panizzoli

-Catherine Hervieu : EELV (Europe Écologie Les Verts) / Suppléant : Gilles Philippe

-Patricia Marc : FI (La France insoumise) / Suppléante : Sylvaine Almaric

-Tata Ouarag : PCF (Parti communiste français) / Suppléant : Jean-Luc Boulegue

-Pierre Pribetich : PS (Parti socialiste) / Suppléante : Isabelle Castaneda

-Claire Rocher : LO (Lutte ouvrière) / Suppléante : Jacqueline Lambert