Élections législatives en Côte-d'Or : gros plan sur la 3e circonscription

Les élections législatives approchent. Dans deux semaines, les électeurs devront élire leurs députés. En Côte-d'Or, il y a 68 candidats. Gros plan sur la 3e circonscription où 15 candidats vont s'affronter.

La troisième circonscription de Côte-d'Or, c'est celle de Chenôve, Dijon II, Dijon IV, et Genlis. Il y a plus de 100 000 habitants sur cette zone à la fois urbaine (couronne dijonnaise de Chenôve à Quetigny) et rurale (plaine de Genlis). Quinze candidats se présentent aux élections législatives sur cette circonscription.

Des candidates concurrentes, issues de la même majorité

La candidate officielle du PS, c'est Anne Dillenseger, adjointe au Maire à la ville de Dijon. Ce qu'elle veut, c'est mettre en place la démocratie participative : " je suis persuadée que les électeurs nous ont envoyé un message fort d'une envie de changement de méthode politique. Je crois que l'enjeu, c'est d'associer les habitants, les maires et les élus. J'envisage de mettre en place des commissions de circonscriptions où les membres seront tirés au sort, pour prendre part aux décisions sur l'attribution de la réserve parlementaire ou les problématiques du territoire. "

Mais presque dans le même camp, il y a la députée sortante de la circonscription Kheira Bouziane. Cette année, elle n'a pas été investie par le Parti Socialiste mais elle se présente quand même, sans étiquette. Elle veut " poursuivre le travail inachevé qu'elle a mené pendant 5 ans, comme la construction d'un esprit communautaire sur la plaine de Genlis. " Elle veut " soutenir tout ce qui va dans le sens du progrès social, du partage, et du développement de l'économie de façon équitable. "

Défendre l'emploi et la formation professionnelle

A droite, c'est Pascale Caravel, adjointe au maire de Chevigny Saint-Sauveur, qui est la candidate LR-UDI. Elle veut défendre l'emploi et la formation professionnelle : " Il y a beaucoup de jeunes chômeurs sur la plaine de Genlis, l'alternance c'est la voie royale, c'est l'ascenseur social. Je veux aider les villes dortoirs à devenir des villes qui vivent. " Elle met l'accent aussi sur les difficultés des agriculteurs : " un agriculteur se suicide tous les 8 jours, c'est inacceptable alors qu'ils nourrissent la France et l'Europe, je veux créer du lien entre le producteur et le consommateur. "

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2017 - Les candidats de la 3e circonscription de Côte-d'Or

-Kheira Bouziane : DVG (Divers-gauche - dissidente PS)

-Pascale Caravel-Fauguet : LR - UDI (Les Républicains - Union des Démocrates et Indépendants)

-Yilmaz Çelik : PEJ (Parti égalité justice)

-Anne Dillenseger : PS (Parti socialiste)

-Fadila Khattabi : LREM (La République En Marche)

-Lucas Maitrot : MDP (mouvement des progressistes)

-Dominique Mauri : AEI (Alliance Ecologiste Indépendante)

-Boris Obama : FI (La France insoumise)

-Michel Procureur : EELV (Europe Ecologie Les Verts)

-Christine Schenk : UPR (Union populaire républicaine)

- Jean-François Bathelier : FN (Front national)

-Isabelle de Almeida : PCF (Parti communiste français)

-Stéphane Pournin : LO (Lutte Ouvrière)

-Dominique Gros : POID (Parti ouvrier indépendant démocratique)

-Khaled Ben Letaïef