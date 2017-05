Élections législatives en Côte-d'Or : gros plan sur la 4e circonscription

Les élections législatives, c'est dans deux semaines. Les 11 et 18 juin, les électeurs devront élire leurs députés. En Côte-d'Or, il y a 68 candidats. Gros plan sur la 4e circonscription où 14 candidats vont s'affronter.

La quatrième circonscription regroupe 17 cantons (Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Grancey-le-Château-Neuvelle, Is-sur-Tille, Laignes, Montbard, Montigny-sur-Aube, Précy-sous-Thil, Recey-sur-Ource, Saint-Seine-l'Abbaye, Saulieu, Selongey, Semur-en-Auxois, Sombernon, Venarey-les-Laumes, Vitteaux), soit quasiment toute la moitié Nord de la Côte d'Or, c'est l'une des plus grandes du département. Elle compte environ 90 000 habitants.

Fief de François Sauvadet, qui ne se représente pas

C'est une circonscription rurale, fief de François Sauvadet, le président du Conseil départemental de Côte-d'Or, avait été élu sous l'étiquette Nouveau Centre-UMP et ne se représente pas cette année.

Deux candidats de gauche en faveur de la transparence des élus sur leur patrimoine

À gauche, investi par le Parti Socialiste, Patrick Molinoz, le candidat du PRG, trouve que le sujet de la moralisation de la vie politique doit être abordé, même si il ne faut pas tout confondre, pour lui, "l'honnêteté et la morale sont deux choses différentes". Il veut contrôler l'évolution du patrimoine des élus et demande "la transparence absolue" du député. "Il faut rester sur l'honnêteté et ne pas glisser vers la morale", ajoute-t-il.

Sur le principe d'une vie politique plus morale, Stéphane Guinot, candidat de la France Insoumise, est tout à fait d'accord. Et il insiste, il n'y a pas que les scandales nationaux, "au niveau local aussi, les élus peuvent tremper dans différentes affaires de corruption". Et il a des exemples concrets : il se mobilise contre la décharge de Vic-de-Chassenay. "Des choses n'ont pas été faites correctement et on peut se demander ce qu'il y a derrière ça".

Révoquer les élus

Pour lui, les citoyens devraient pouvoir révoquer leurs élus en cas de problème ou de désaccords majeurs : "On est censés être dans une démocratie représentative mais les élus une fois élus ne représentent plus personne. Il n'y a aucun contrôle qui est mis en place si ce n'est l'élection suivante", déplore-t-il.