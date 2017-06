Élections législatives en Côte-d'Or : gros plan sur la 5e circonscription

Dans moins d'une semaine, les Côte-d'Oriens iront mettre leur bulletin dans l'urne pour choisir leurs députés lors du premier tour des élections législatives. On s'intéresse aujourd'hui à la 5e circonscription, où 10 candidats vont s'affronter.

On zoome aujourd'hui sur la 5e circonscription de Côte-d'Or, une circonscription au Sud du département, située sur la Côte viticole et qui compte 225 communes et pas moins de 125 000 habitants. Comprise entre Dijon et Beaune, elle regroupe les cantons d'Arnay-le-Duc, Beaune-Nord, Beaune-Sud, Bligny-sur-Ouche, Gevrey-Chambertin, Liernais, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne et Seurre.

Une circonscription aux mains de la droite depuis quinze ans

Aux mains de la droite depuis 15 ans, pas moins de 10 candidats vont s'y défier. Il s'agit de succéder au député sortant Alain Suguenot, maire Les Républicains de Beaune et président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud. Élu de 1993 à 1997, puis de 2002 à 2016, Alain Suguenot ne se représente par pour un 5ème mandat. Son "poulain" c'est son suppléant Hubert Poullot, maire Les Républicains de Saint-Philibert, qu'il soutient dans cette élection.

Face à lui, parmi les gros morceaux, le FN, qui a réalisé quelques jolis scores dans plusieurs cantons. Et bien sûr le candidat de "La République En Marche" Didier Paris, ancien sous-préfet de Beaune et ancien directeur de cabinet de François Patriat lorsque celui-ci était ministre. Un gros dossier qui attend le futur député : celui de la moralisation de la vie politique.

Limitation du cumul des mandats

Pour Didier Paris, par exemple, il faut mettre en place certaines dispositions techniques. "La limitation du cumul des mandats dans le temps, l'interdiction d'emploi salariés des membres de la famille", par exemple. "C'est le socle de notre démocratie mais nous n'aurons pas un quinquennat dont ça sera la seule problématique", explique-t-il.

De son côté, Hubert Poullot, le candidat Les Républicains, trouve que c'est "une nécessité", mais il ne faut pas prendre les 577 députés "sous la même enseigne", car dans leur grande majorité, ils sont "honnêtes et dévoués", selon lui.

"Les députés doivent faire état de leur patrimoine avant même de siéger"

Enfin, le candidat frontiste René Lioret pense que les députés doivent faire état de leur patrimoine "avant même d'arriver à l'assemblée nationale", analyse-t-il. "Il faut faire un bilan du patrimoine d'entrée et du patrimoine de sortie du député pour voir si il n'y a pas eu d'enrichissement", ajoute-t-il. Il souhaite également l'interdiction de l'emploi de proches du député.

Les candidats

Carole Bernhard : EELV (Europe Ecologie Les Verts)

Édouard Clair : UPR (Union populaire républicaine)

Elisabeth Kremer : FI (La France insoumise)

Patrick Muller : M100% (mouvement 100%)

Didier Paris : LREM (La République En Marche)

Hubert Poullot : LR (Les Républicains) / Suppléant : Alain Suguenot

René Lioret : FN (Front national)

Jérôme Flache : PS (Parti socialiste)

Jacques Cardot : PCF (Parti communiste français)

Françoise Petet : LO (Lutte ouvrière)