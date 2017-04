Élections législatives en Côte-d'Or : le PS met les choses au clair

Alors que toute la France a les yeux rivés sur le premier tour de la présidentielle, le PS de Côte-d'Or pense déjà aux législatives. Ce mardi, Michel Neugnot, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste a officialisé le nom des candidats.

On connait désormais les candidats qui représenteront le Parti Socialiste aux élections législatives des 11 et 18 juin 2017. Le but de ce scrutin est de désigner les députés qui représenteront la Côte-d’Or à l'Assemblée Nationale. L'annonce de Michel Neugnot fait suite à la réunion du bureau national du PS la semaine dernière (jeudi 6 avril).

Une liste pas totalement complète

En Côte-d'Or, il y a cinq circonscriptions à pourvoir. Sur la première, le PS va présenter Sladana Zivkovic, sur la deuxième, Pierre Pribetich et sur la troisième, Anne Dillenseger, trois noms bien connus puisqu'il s'agit de trois conseillers municipaux Dijonnais. Dans la quatrième, comme en 2012, un accord a de nouveau était passé avec le PRG et c'est donc Patrick Molinoz, maire de Venarey-les-Laumes qui prendra le départ encore une fois. Enfin, dans la 5e circonscription, c'est toujours l'incertitude. Si le nom de Jérôme Flache, le maire de Nolay, est revenu avec insistance ces derniers jours, le bureau national du Parti Socialiste souhaite qu'un accord soit trouvé avec EE-LV. La cinquième circonscription est, de toute manière, un bastion tenu depuis 15 ans par Alain Suguenot pour "Les Républicains". Et donc semble-t-il très difficilement gagnable pour la gauche.

Michel Neugnot, le premier secrétaire du PS en Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Une campagne parasitée

Pour ces législatives, à tort ou à raison, on ne donne pas cher de la peau des candidats socialistes, d'autant que pas mal d'affaires semblent parasiter le PS côte-d'orien ces derniers temps.

Il y a tout d'abord, les difficultés politiques consécutives au quinquennat de François Hollande. Tandis que les primaires de la gauche -elles- ont échoué à rassembler derrière Benoît Hamon les différents courants du parti. Et plus localement, il y a le départ de François Patriat, un poids-lourds du PS attiré par les sirènes du mouvement « En Marche » d'Emmanuel Macron. Autre caillou dans la chaussure du PS pour ces législatives, le cas de Kheira Bouziane députée sortante sur la 3e circonscription de Côte-d'Or, proche d'Arnaud Montebourg et considérée comme une frondeuse. Même si elle n'a pas dit son dernier mot, elle a été écartée par un vote interne des militants au profit d'Anne Dillenseger adjointe au maire de Dijon. Enfin dans quelques jours, une plainte en diffamation doit être déposée contre Michel Neugnot par une ancienne militante de l'aile gauche du parti. Au cours d'une réunion publique il y a un mois, le premier secrétaire fédéral du PS en Côte-d'Or l'aurait accusée devant témoin d'avoir muré une permanence du parti au cours d'une manifestation contre la loi El-Khomri l'an dernier. En ce moment au PS, résumait l'avocat de la plaignante, ça ressemble un peu à "réglement de compte à OK Corall"! Ce n’est pas l'idéal pour remporter des élections.

Mais quel avenir électoral pour ces candidats et quel rôle pour le PS si -comme le prédisent toutes les enquêtes d'opinion- Benoît Hamon devait être éliminé dès le premier tour des présidentielles? Michel Neugnot lance déjà un appel à Emmanuel Macron et à Jean-Luc Mélenchon en cas de victoire de l'un des deux.

En attendant les législatives, le PS de Côte-d'Or, continue de faire campagne pour son candidat officiel aux présidentielles, Benoît Hamon... Après une série de 31 réunions qui ont rassemblé 1 500 personnes. Une deuxième série de 25 réunions en lien avec les secrétaires de section démarrent ce mercredi et jusqu'au 19 avril.