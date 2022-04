Élections législatives en Haute-Garonne : que nous dit le 1er tour de la Présidentielle ?

En Haute-Garonne et partout en France, les partis s'organisent déjà pour les élections législatives avec, pour la France Insoumise et le RN, la volonté d'augmenter leur nombre d'élus. Nous avons disséqué les résultats de ce premier tour de la présidentielle dans les dix circonscriptions de Haute-Garonne. Neuf députés LREM ont été élus en 2017 (ndlr : le député de la 10ème ,Sébastien Nadot, a quitté la groupe en début de mandature), un seul socialiste ayant "survécu" à la vague macroniste (Joël Abiragnet, dans le Comminges). Evidemment il n'y aura pas duplication pour les législatives les 12 et 19 juin prochains, mais on peut tirer quand-même quelques enseignements.

Les Insoumis et le RN en position de force

Une tendance globale -et nationale- se confirme dans toutes les circonscriptions : les votes pour Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont partout en augmentation. La patronne du Rassemblement National arrive même en tête dans le Volvestre (7ème) avec 24,8% et dans le Comminges (8ème) à 25,86%. Jamais la Haute-Garonne n'a eu d'élu RN à l'Assemblée, mais un effet sanction du gouvernement sortant, et la division de la gauche pourraient profiter à l'extrême-droite dans ces territoires. En 2017, le RN avait disputé un second tour des législatives dans la 5ème circonscription (Fronton) et la 7ème (Volvestre).

LFI vise la 4ème et la 1ère

La France Insoumise, elle, fait sans surprise ses gros scores à Toulouse, avec notamment un 38,7% dans la 4ème, celle des quartiers Saint-Cyprien et du Mirail. C'est la "circonscription populaire" du département, réputée à gauche mais pourtant prise par LREM en 2017. Avec une majorité présidentielle à 25%, loin derrière, et un député sortant qui ne repart pas, le parti mélenchoniste peut espérer la prendre. Des ambitions qu'il peut nourrir aussi pour la première, Toulouse-Blagnac. Il y a cinq ans, l'élection de Pierre Cabaré (LREM) s'était jouée à quelques centaines de voix face à l'Insoumise Claire Dujardin.

Evidemment rien n'est écrit, l'électorat étant particulièrement volatile entre deux scrutins. Un élément va peut-être rassurer les sortants macronistes : le socle électoral du candidat Macron est plutôt plus fort dans les circonscriptions de Haute-Garonne qu'il y a cinq ans. Rien ne semble pouvoir rassurer en revanche les socialistes. Dans le Comminges, Anne Hidalgo n'a récolté que 3,31% des suffrages dimanche.