Élections législatives : "Je vais réfléchir en estive", Julien Lassalle après sa défaite au premier tour

C'est la fin d'une ère, dans la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. La fin de la lignée Lassalle, après presque 20 ans de mandature de député, occupée par Jean, l'ainé, âgé de 67 ans. Julien, son cadet, au relais après que le candidat à l'élection présidentielle a jeté l'éponge pour raisons médicales, beaucoup se demandaient si le simple nom de Lassalle permettrait de capitaliser les voix des électeurs. À la fin, il s'en sera fallu de peu, mais Julien Lassalle (Résistons !) termine bel et bien battu sur ses terres lors du 1er tour des élections législatives.

"J'étais le frère de, le demi-sortant"

Il arrive en troisième position avec 20,27% des suffrages des voix, derrière Annick Trounday (Ensemble) avec 26,65% et le conseiller municipal d'Oloron Iñaki Echaniz (Nupes) 24,07%. À 62 ans, Julien Lassalle n'était pas un novice en politique puisqu’il s’était présenté aux élections régionales en 2021, pour le "Mouvement de la ruralité". Mais pour l'ancien président du syndicat Ossau-Iraty, difficile de cacher sa déception.

"C’est la première fois que j’échoue à atteindre un objectif que je m’étais fixé, et ce n’est pas simple parce que j’y ai mis beaucoup de détermination", reconnait Julien Lassalle, depuis son fief de Lourdios-Ichère. Nous avons vécu une campagne magnifique et un accueil à chaque fois excellent, mais je partais de loin. Ce n'était pas moi que l'on attendait. La première semaine, j'étais le frère de ce monument qu'est Jean Lassalle. J'étais le demi candidat, le demi-sortant, et j'ai mis beaucoup d'énergie à montrer que j'étais Julien, qui était Julien. J'ai failli réussir. Je tombe là, au pied du podium. Il ne manque pas grand-chose. Je félicite les deux candidats qui sont en finale. Ils ont fait une campagne magnifique et je leur souhaite bonne chance.

"La vie continue"

Sur la question d'une consigne de votes, pour celui qui a réuni 8.751 voix basques et béarnaises. "Je pense que les voix ne m'appartiennent pas et je tiens absolument à remercier les électeurs qui m'ont fait confiance. Qu'ils sachent que je suis extrêmement honorée de ce vote. Je pense que j'améliore le score de la dernière élection, celui de Jean, mais c'est la Nupes, ce rassemblement des gauches qui a porté le candidat sur une vague."

Quant à son avenir ? "Je n'en sais absolument rien. Je vais vous dire que je vais monter une partie des bêtes en estive. J'ai monté les laitières cette semaine et au moins ça va me permettre de réfléchir. La montagne, c'est là que je me sens bien. C'est là que je ressens les choses. Et franchement, j'avais vraiment très envie de défendre les intérêts de cette circonscription. Ce que je vois de là-haut me parle. Les 100.000 exploitations qui ont disparues, les 17.000 lits supprimés, les 16. 000 soignants mis à pied. L'alimentation qui grimpe à des niveaux inaccessibles, l'énergie. Il y avait la demande. Il y a assurément des combats à mener, et rapidement des solutions à trouver. J'ai toujours fonctionné en construisant les réponses collectivement. Je n'ai jamais apporté de réponse individuelle. Je voulais faire ça et je le sentais très bien. Mais je prends acte de la vérité des urnes, je la respecte. Et la vie continue."