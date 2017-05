Elections législatives : Jean-Luc Mélenchon "réfléchit" à se présenter à Marseille

Invité du journal de 20 heures dimanche sur TF1, Jean-Luc Mélenchon annonce sa candidature aux élections législatives de juin prochain. Fort de son excellent résultat au premier tour de l'élection présidentielle, le leader de La France Insoumise ne cache pas sa préférence pour Marseille.

Jean-Luc Mélenchon semble avoir un coup de coeur pour Marseille. Le 9 avril dernier, à deux semaines du premier tour de la présidentielle, près de 30.000 personnes étaient venues l'applaudir à son meeting en plein air, sur le Vieux-Port. Le leader de la France Insoumise sera candidat aux élections législatives (1er tour le 11 juin). Et pourquoi pas à Marseille, même si rien n'est encore décidé.

"J'attends que des signes viennent des endroits où je pourrais me présenter, soit à Toulouse, soit à Marseille où je suis arrivé en tête du 1er tour de l'élection présidentielle. C'est un beau symbole. On disait que cette ville était abandonnée à l'extrême-droite, et bien ce n'est pas vrai", Jean-Luc Mélenchon dans le journal de 20 heures sur TF1.