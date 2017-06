Elections législatives : la 3e circonscription du Nord-Est de Nice, Falicon, Saint-André-de-La Roche, La Trinité

Coup de projecteur sur la troisième circonscription des Alpes-Maritimes.Elle englobe le Nord-Est de Nice, et les communes limitrophes de Falicon, Saint- André-de-la-Roche et La Trinité. Portrait et paroles de candidats.

Le premier tour des élections législatives c'est dimanche 11 juin. La troisième circonscription des Alpes-Maritimes englobe le Nord-Est de Nice, et les communes limitrophes de Falicon, Saint- André de la Roche et La Trinité. Une circonscription très disparate, dans laquelle le député UDI sortant Rudy Salles brigue un septième mandat, il est élu depuis 1988.

Paroles de candidats maintenant à travers le journal de campagne

Les candidats en lice :

Rudy Salles(UDI), Philippe Vardon (FN), Cédric Roussel (La République en Marche), Raphaël Galmiche (PS), Bruno Coulet (La France insoumise), Muriel Loubet (Debout La France), Geneviève Blache (l'Union populaire Républicaine), Juliette Chesnel-Le Roux (Europe Ecologie les verts), Stanislas André (Divers droite), Eric Gilli (Divers droite), Didier Asin (Parti chrétien-démocrate), Chantal Fontanesi (Confédération pour l'homme, l'animal et la planète), Isabelle Di Massio (le parti animaliste), Renaud Deconde (La France a des Elles), Marie- José Pereira (lutte ouvrière), Karim Akabsi (Parti Egalité et Justice).