Élections législatives : la députée sortante des Pyrénées-Atlantiques Josy Poueyto candidate à sa succession

Lancée aux dernières législatives par François Bayrou, la députée sortante du Modem Josy Pouyto est candidate, sans grand suspens, à sa réélection les 12 et 19 juin prochains dans la première circonscription des Pyrénées-Atlantiques, selon les informations de France Bleu Béarn Bigorre. Pour ce nouveau mandat, elle a fait appel au maire de Gelos, Pascal Mora en tant que suppléant. Elle est également conseillère municipale à la mairie de Pau et ancienne adjointe de François Bayrou. Elle affrontera Sandrine Lafargue (LR), François Verrière (RN) et Jean-Yves Lalanne, le maire de Billère (sans doute sous la nouvelle étiquette NUPES : Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale).