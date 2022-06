Elections législatives : "La Dordogne va être très intéressante à observer"

44 candidats se présentent dans les quatre circonscriptions de Dordogne pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Pour Ludovic Renard, invité de France Bleu Périgord ce lundi 6 juin, le département va être "très intéressant à observer, pas simplement pour aller y faire du kayak, mais aussi d'un point de vue politologique."

"Ca sera difficile" pour les quatre candidats socialistes dissidents

C'est une spécificité en Dordogne, bastion socialiste, quatre candidats du PS dissidents se présentent, un dans chaque circonscription, face aux candidats de l'union de la gauche, la NUPES. Mais pour Ludovic Renard, ça s'annonce compliqué pour eux.

"Première raison : il faut noter le score remarquable de madame Le Pen lors de l'élection présidentielle. (En Dordogne, Marine Le Pen est passée de 36% au second tour en 2017 à 48% en 2022). Donc un vote protestataire va certainement être mobilisé autour des candidats du Rassemblement National. Mais on peut attendre quand même une mobilisation autour des ex-partis de gouvernement. Ça va être un peu leur revanche. Et l'implantation locale du Parti Socialiste et de Les Républicains va mobiliser peut être un peu les électeurs."

Le RN a peut-être une carte à jouer dans le Bergeracois

"On voit le score du Rassemblement National qui augmente au fur et à mesure des élections présidentielles et qui ne se traduisait pas ensuite aux législatives. En plus, là, on peut noter que Madame Le Pen a choisi de ne pas trop faire campagne. Voulant certainement pousser ses implantations locales, mais sans chercher à nationaliser davantage le scrutin. Bien sûr, en Dordogne, on peut quand même évoquer le Bergeracois, où, si il y a une carte à jouer pour le Rassemblement National, ça sera certainement dans cette circonscription là."

Dynamique compliquée pour les candidats d'Ensemble

En Dordogne, les quatre députés sortants ont été élus sous l'étiquette de la majorité. Ils se représentent, trois ont été investis par Ensemble. Mais la campagne a été compliquée.

"Bien sûr, on pense à ce qui s'est passé à Sarlat avec un certain nombre de ratés. L'investiture de Mr Peyrat qui finalement se retire. Et puis ce qui est compliqué pour ces candidats-là, aux élections locales précédentes, la greffe n'a pas pris. Donc il y a peu de chance que ça prenne finalement. Même si ce qui peut sauver ces candidats c'est le sens des institutions de la cinquième République. Le fait qu'avec le quinquennat, le président est véritablement le chef de la majorité et que les Français le mesurent et qu'il souhaitent lui donner une majorité pour pouvoir gouverner. Même si là, tout le monde l'a dit, le projet est un peu flou."