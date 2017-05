Elections Législatives : le casse-tête continue pour En Marche !

C’est un véritable casse-tête pour En Marche !. Le mouvement qui vient de remporter l’élection présidentielle tarde à révéler ses candidats pour les législatives. Il y a toutefois quelques noms qui sont sortis du chapeau.

Les élections : quand il y en a plus, il y en a encore. C'est aujourd'hui - mardi 9 mai 2017 et au plus tard jeudi - que le camp vainqueur de l'élection pourrait dévoiler la liste des 577 candidats à la députation. Pour l'instant on en connait seulement 14 candidats En Marche ! en France. Une décision qui a déjà été repoussée. Les noms auraient dû être donnés pendant l'entre-deux tours. Un secret qui est bien gardé. Les instances parisiennes ont la main sur le dossier et décident notamment dans le cadre d'accord avec le Modem.

Magalie Viallon à Saint-Étienne

Et si cette liste a mis autant de temps à sortir, c'est qu’elle est difficile à établir. Il faut trois femmes : c'est une obligation. Il faut aussi une petite dose de Modem. Et enfin un savant mélange de nouveauté et de renouvellement. Selon des documents que France Bleu Saint-Étienne Loire a réussi à se procurer, il y a des endroits où ce serait presque bon. Un nom circule pour Saint-Étienne : Magalie Viallon, chercheuse au CHU, elle aurait séduit en s'impliquant à fond dans la fin de la campagne présidentielle.

A Montbrison, aussi les choses seraient faites. Un médecin serait dans les starting-blocks. Ensuite, il y a les personnalités pour qui c’est plus compliqué. Le Stéphanois Samy Kefy-Jerome, le patron du Modem pose un vrai problème. Il a sans doute l'avantage de la jeunesse et d'être un allié de toujours de François Bayrou, pour beaucoup il a surtout un gros défaut. Au Conseil Régional, il n'a pas coupé le cordon avec le président Laurent Wauquiez.

Et enfin, il y a un point noir : la cinquième circonscription, celle de Roanne. C'est là que les choses auraient été le plus difficile, avec des tensions notamment entre les anciens du PS et les nouveaux militants d'en Marche!

Gaël Perdriau en coulisse

Aussi étrange que cela puisse paraitre, en coulisse, le maire Les Républicains de Saint-Étienne pourrait tirer un peu les ficelles. Et si on a l'impression que Gaël Perdriau n'est pas totalement étranger à ce qui va se passer du côté d'En Marche!, c'est d'abord parce qu'il le laisse entendre lui-même. "Les partis politiques républicains ont volé en éclat. Il faut reconstruire ce paysage politique. Je souhaite y prendre toute ma part."

Gaël Perdriau n'a pas fait la campagne de François Fillon. A cause de cela il s'est fait quelques ennemis au sein des Républicains de la Loire. Il aurait peut-être tout intérêt à se faire des amis du côté du nouveau président. Et puis, il a édicté une règle. Pas question que ses adjoints se retrouvent adversaires lors d'un scrutin. Cela veut dire que dans la première et et la deuxième circonscription, les deux stéphanoises, cela coince.

Gille Artigues , le premier adjoint à la mairie mais aussi vice-président à la Métropole est candidat pour Saint-Étienne Nord. C'est peut-être pour cela qu'Eric Berlivet, le maire de Roche-la-Molière, n'irait pas au risque de perdre son poste de Vice-Président à la Métropole. Même chose pour Samy Kefy-Jerome. S'il était candidat, il serait obligé de laisser son poste d'adjoint à l'éducation vu qu'il se retrouverait face à Alexandra Custodio adjointe à Saint-Étienne en charge de la propreté.

Gaël Perdriau est l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce mardi matin pour reparler du résultat de la présidentielle.