Elections législatives : le débat dans la deuxième circonscription de Haute-Corse

Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin. A quelques jours du premier tour de scrutin, RCFM et Corse Matin ont organisé à Corte leur deuxième débat, braquant leurs projecteurs sur la deuxième circonscription de Haute-Corse.

Cinq des huit candidats se sont livrés à des échanges parfois vifs, notamment entre les deux nationalistes, Jean-Félix Acquaviva et Lionel Mortini. Le maire de Belgodère, sans étiquette, n'a pas épargné le député sortant Fà populu Inseme, « sur un certain nombre de choses, notamment les promesses qui sont faites, à travers le comité de massif sur les emplois ou sur des aides auxquels nous avons droit à travers des règlements, mais on fait des promesses à des gens qui sont faibles, qui y croient. Ces promesses ne pourront pas être tenues. Ca pose un véritable problème. Nous avons combattu ce système. Nous n’allons pas, nous, les sacraliser. Nous devons rappeler, répéter que ce n’est pas le modèle que nous voulons. Donc à chacun de prendre ses responsabilités pour construire autre chose et arrêter vite sans quoi on va aboutir à de l’injustice, qui débouchera sur une révolte de notre jeunesse. C’est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons un pays apaisé. Et c’est pour cela qu’aujourd’hui je suis candidat ».

On se trompe d'élection, a répondu Jean-Félix Acquaviva qui au cours de ce débat a concentré les attaques. « Je constate qu’il y a quand même une forte tendance à faire tout sauf Acquaviva et Simeoni. Les Corses jugeront. Donc c’est un petit peu ça la limite de l’exercice pour mes concurrents. J’ai bien l’impression que l’on est en train de faire le troisième tour des territoriales. Ce n’est pas l’objet de cette élection. L’objet de celle-ci est de savoir si la méthode que nous avons employé avec Michel Castellani et Paul-André Colombani, d’être tous les trois en, cohésion là-haut pour défendre l’intérêt de la Corse avec le début de résultat que nous avons eu et d’avoir pu changer l’image de la Corse, est-ce que c’est la bonne méthode ? C’est cette question qui, de notre point de vue, se pose aux Corses ».

François-Xavier Ceccoli, le maire de San Giulianu, et président de la fédération LR de Haute-Corse considère pour sa part que les échanges ont permis d'éclairer les enjeux de ce scrutin. « On a pu évoquer toutes les problématiques, la ruralité, la précarité. » Le candidat libéral a été come les autre, très critique à l’encontre de Jean-Félix Acquaviva. « Je crois qu’aujourd’hui on ne peut plus dire aux Corses « on est arrivé l’année dernière, on va bien faire, on est arrivé il y a deux ans, vous verrez, ce sera mieux ». Là, cela fait sept ans. L’absence de résultats c’est quand même une constante. C’est une majorité dont l’absence de résultats est criante. Donc à un moment donné, il faut savoir le dire. Tout comme il faut dire que l’action du député à Paris n’a pas radicalement changé le bien-être des Corses ici ».

Jean Cardi a également participé à ce débat et a fait une proposition plutôt originale pour un candidat RN : faire appel à une population extérieure pour enrayer le déclin de la Corse. « S’il n’y a pas un apport de population, la Corse va vers son déclin économique, social et politique. On ne pourra pas payer les retraites. On sera raccroché, de toute manière, à l’ensemble national. Et plus la démographie sera faible en Corse et moins il y aura de développement économique. Ceux qui peuvent apporter quelque chose de positif à la Corse sont les bienvenus. »

Amélie Raffaelli pour le parti communiste a également participé à ce débat.

Enfin, trois autres candidats seront sur la ligne de départ dans cette circonscription. Il s’agit de Viviane Rongione pour Lutte ouvrière, Marie-Dominique Salducci pour Debout la France et la baronne Marie-Louis Mariani pour le parti pirate.