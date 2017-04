Élections législatives : le FN présente déjà ses candidats dans la Loire

Le Front National a dévoilé ce lundi les noms des six candidats ligériens pour les élections législatives. Sur les six candidats, quatre sont des femmes, dont la secrétaire départementale du FN dans la Loire, Sophie Robert.

Le Front National dans la Loire a présenté ce lundi 10 avril 2017 ses candidats pour les élections législatives. Pour les six circonscriptions de la Loire, se présentent donc : Philippe Clause (Saint-Etienne Nord), Pascal Arrighi (Saint-Etienne Sud), Isabelle Surply (Saint-Chamond et la vallée du Gier), Raphaëlle Jeanson (Le Pilat et l'Ondaine), Sarah Brosset (Le Roannais) et Sophie Robert (La Plaine). Les noms des suppléants n'ont pas encore été communiqués.

4 femmes sur les 6 candidats

Sur les quatre femmes candidates aux élections législatives dans la Loire, on retrouve notamment Sarah Brosset qui a été élue à Roanne. Elle est candidate pour le territoire roannais, la cinquième circonscription de la Loire : "C'est l'emploi qui me préoccupe beaucoup. A Roanne, un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et la région a été très touchée par la désindustrialisation." Sarah Brosset souhaite que les gérants d'entreprise reprennent confiance et qu'ils aient "envie d'entreprendre".

Les six candidats veulent devenir tous députés FN et ils ne veulent surtout pas qu'on les associe à des professionnels de la politique. Ils exercent des métiers variés. Enseignant, graphiste ou encore informaticien mais pas "professionnel de la politique", précise Sophie Robert, la secrétaire départementale du FN dans la Loire. Elle ajoute : "Nous, les professionnels de la politique, on veut les mettre dehors."

En tant que femme, mère et avocate, @MLP_officiel est la seule à pouvoir comprendre et défendre les femmes! #FemmesAvecMarine pic.twitter.com/rnf1cVwB2e — Sophie Robert 🇫🇷 (@SophieRobertFN) April 10, 2017

Ces potentiels futurs députés qui assurent qu'ils savent ce qu'est le travail. Sarah Brosset qui se présente sur la circonscription du Roannais est commerciale : "J'ai 34 ans, j'ai dû travailler dur pour en arriver là où je suis, je sais ce que c'est de partir de rien et de réussir par la force du travail." D'autant plus que ces candidats doivent jongler avec leur vie de famille, beaucoup ont quatre ou cinq enfants. Un détail qu'ils n'oublient jamais de mentionner.

En revanche, la matriarche du FN dans la Loire Sophie Robert, ne veut parler ni des résultats des précédentes élections législatives ni d'éventuels pronostics : "L'objectif, c'est de gagner donc : six circonscriptions, six députés Front National dans la Loire." En 2012, lors du précédent scrutin, les candidats FN avaient recueilli entre 13 et 21% des voix. Sur les 6 circonscriptions, un seul a pu se maintenir au second tour, mais sans obtenir d'élu.

