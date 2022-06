VIDÉO - Élections législatives : les enjeux dans le Calvados et l'Orne selon le politologue Vincent Legrand

Les électeurs sont appelés aux urnes les 12 et 19 juin prochains pour élire les 577 députés de l’Assemblée nationale.

Avant le premier tour de ces élections législatives ce dimanche, il y a 61 candidats dans le Calvados et 30 candidats dans l'Orne, répartis dans neufs circonscriptions : six dans Calvados et trois dans l'Orne.

Quels sont les enjeux dans le Calvados et dans l'Orne ? Réponse avec Vincent Legrand, politologue à l'université de Caen, qui a répondu aux questions de France Bleu Normandie.

France Bleu Normandie : Quels sont les scénarios possibles pour le Premier ministre Elisabeth Borne, candidate dans la 6e circonscription du Calvados ?

Vincent Legrand : Élisabeth Borne n'avait pas besoin d'être candidate aux législatives pour se maintenir Premier ministre, elle est déjà Premier ministre. Elle pourrait rester Premier ministre sans être candidate. Du reste, Jean-Luc Mélenchon, lui, prétend devenir Premier ministre sans être lui-même candidat. Pour Élisabeth Borne, les choses se présentent de la manière suivante : si elle est élue députée et que "La République en marche" et "Ensemble" restent majoritaires, elle restera Premier ministre et c'est son suppléant qui deviendra député. Si à l'inverse elle est battue, elle devra quitter le gouvernement et ne pourra plus être Premier ministre. Elle pourrait également être députée de l'opposition dans l'hypothèse où elle serait donc élue et où "La République en marche" perdrait sa majorité. Dans ce cas, elle devrait figurer sur les bancs de l'opposition.

Peut-on cumuler le mandat de député ?

On peut cumuler le mandat de député avec un mandat local, pour peu que ce ne soit pas un mandat dans un exécutif local. Donc un député peut être conseiller municipal. On a plusieurs conseillers municipaux qui sont d'ailleurs candidats à cette élection et il peut être aussi ce député en mesure de cumuler son mandat avec un mandat de conseiller départemental. Les trois députés de l'Orne, élus en 2017, ont siégé au conseil départemental de l'Orne. Cependant, les députés ne peuvent pas être, par exemple, maire en même temps que député. Et donc c'est ce qui explique que Sébastien Leclerc à Lisieux et Joaquim Pueyo à Alençon, ont, en 2020, rendu leur mandat de député à Nathalie Porte et Chantal Jourdan pour qu'elles prennent leur place à l'Assemblée. Et puis, par exemple, dans une des circonscriptions du Calvados, Côte de Nacre et Côte Fleurie, Sophie Gaugain, qui est vice-présidente de Région et maire de Dozulé, devra, si elle est elle-même élue députée, choisir puisqu'elle ne peut pas cumuler avec ces mandats-ci.

Il y a plus ou moins de candidats dans le Calvados et l'Orne par rapport aux élections précédentes ?

D'une manière générale, sur les neuf circonscriptions ornaises et calvadosiennes, on a un nombre de candidats qui a baissé, voire très significativement baissé. Je pense notamment à la première et la deuxième circonscriptions du Calvados. On avait 17 candidats en 2017 et on retrouve à peu près une dizaine de candidats seulement en 2022. C'est globalement une tendance à la baisse qui est justifiée par le fait que beaucoup de candidats qui jusqu'alors se présentaient de manière dispersée à gauche ou à l'extrême gauche, sont maintenant effectivement regroupés dans la coalition NUPES. A droite, l'offre de candidats reste relativement diverse de ce point de vue, à droite, à l'extrême droite et dans la droite souverainiste. C'est un élément qui est à prendre en considération. Mais globalement, il y aura une dizaine de candidats, très exactement entre neuf et onze candidats dans chacune des circonscriptions ornaises et calvadosiennes.

Pourquoi le financement est si important pour les partis lors de ces élections législatives ?

On peut être surpris de voir des candidats se réclamer de partis comme le "Parti pirate", le "Parti animaliste". Ce ne sont pas des partis qu'on voit dans d'autres élections. Pourquoi ? Parce que tout simplement les élections législatives en France permettent d'assurer un financement public des partis politiques. Les mêmes partis ne peuvent pas être financés par des entreprises privées. C'est la grande différence avec les Etats-Unis. Et de ce point de vue, le financement public est attribué en fonction de score, pour qu'un parti politique dispose d'un financement public, il faut qu'il puisse avoir aux élections législatives avoir obtenu au moins 1% dans 50 circonscriptions. Et si tel est le cas, il va, par voix obtenue, obtenir 1,64 euro. C'est un premier élément. Et puis ensuite, en fonction du nombre d'élus, chaque parti politique verra donc ce financement varier puisque par an, 37.000 euros sont versés à chaque parti politique à raison de chaque candidat élu et membre de ce parti. Au total, c'est 66 millions d'euros qui sont distribués en France chaque année et qui ont été distribués les années précédentes à 16 partis politiques.

Après ces élections, comment le Premier ministre est choisi ?

Le Premier ministre n'est pas élu puisque Élisabeth Borne, par exemple, est aujourd'hui Premier ministre sans être elle-même élue députée. On a des Premiers ministres historiquement qui n'ont jamais été élus d'ailleurs. Et donc, de ce point de vue, le Premier ministre n'est pas élu, il est nommé par le président de la République. Mais il est nommé dans la majorité qui effectivement sort des élections législatives. Jean-Luc Mélenchon peut très bien dire "Élisez-moi Premier ministre", c'est une formule toute faite, c'est un slogan. Ce n'est pas tout à fait comme cela que les choses vont se passer, mais cela va revenir au même. C'est-à-dire que si la NUPES devient majoritaire au sortir du deuxième tour, Emmanuel Macron n'aura pas d'autre choix que de choisir Jean-Luc Mélenchon, alors même qu'il n'aura pas été élu député puisque il est effectivement le représentant de cette coalition. Inversement, Élisabeth Borne peut être maintenue Premier ministre après ce deuxième tour ou ce premier tour d'ailleurs. Si elle est élue députée, elle devra vraisemblablement laisser son mandat à son suppléant puisqu'elle gardera sans doute le poste de Premier ministre.

Retrouvez tous les candidats aux élections législatives près de chez vous

► Cliquez ici si la carte ne s'affiche pas

Les résultats des élections législatives en 2017