Élections législatives : les imprimeurs sont déjà au travail

Les candidatures pour les élections législatives sont bouclées depuis vendredi. La campagne va donc vraiment commencer. Et qui dit campagne dit tracts, dit affiche etc. Pour cela les imprimeurs dans la Loire sont sollicités. Exemple dans l'entreprise de Robert Mariani à Andrézieux-Bouthéon.

À partir de 5h30 ce lundi matin les machines de Robert Mariani vont imprimeer à bonne cadence. La journée est un peu plus longue que d'habitude pour ses salariés. "Nous ne sommes que six personnes. Le premier va travailler de 5h30 à 13h et l'autre de 13h à 21h" explique le chef d'entreprise qui supervise aujourd'hui l'ensemble des opérations.

90.000 tracts avant mardi

L'objectif c'est d'imprimer 90.000 tracts du candidat En Marche de la 6e circonscription, Julien Borowczyk, avant demain, jour où les services de l'état vérifient la teneur des tracts de tous les candidats de la Loire. Ces derniers passent ensuite à la caisse. Robert depuis 1972, en a vu de toutes les couleurs. "Ceux qui paient le mieux sont les communistes" explique Robert Mariani. "Ils discutent au départ, le prix est ensuite établi et après ils paient. Et il y a d'autres partis qui nous disent 'oui oui on va vous payer après. Sauf qu'après nous avons des soucis pour se faire payer' "sourit l'imprimeur.

Et si Robert a décidé de n'imprimer que pour La République En Marche, ce n'est pas par conviction mais par souci de délai. Notamment lorsque les tracts vont changer de contenu au entre les deux tours. «Les candidats qualifiés se réunissent le soir du premier tour des législatives, c'est à dire le dimanche 11 juin, pour faire leur corrections sur les tracts et les flyers par exemple. Ils vont nous donner les nouvelles maquettes le lundi 12 et il faut que tout soit imprimé avant le mardi 9h, c'est à dire avant que tous les imprimés partent à la Préfecture" explique Robert Mariani. Pour ce qui est des professions de foi ou des bulletins de vote, tous les candidats paient à l'imprimeur le même prix. "C'est la préfecture qui décide des prix. Donc dans n'importe quelle circonscription pour n'importe quel candidat c'est le même prix" termine l'imprimeur. Tout cela dans un souci de démocratie. Comptez 15 euros pour 1.000 professions de foi.

