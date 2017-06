Législatives : les réactions après le 1er tour en Côte-d'Or

France Bleu vous propose de retrouver les principales réactions des candidats, en ballottage favorable ou bien distancés, dans les cinq circonscriptions de Côte-d'Or. Rendez-vous dimanche au cours de la soirée sur cette page.

"Une sorte de Macronmania"

Emmanuelle Coint (LR/UDI) : "Nous étions autour de 20% à la présidentielle et on retrouve ce socle électoral aujourd'hui. C'est plus surprenant pour le FN, qui a beaucoup chuté, et pour la REM, qui est bien au-dessus. Chez les socialistes, il y a une sorte de "Macronmania", une lune de miel extraordinaire où l'on oublie totalement ce qu'il s'est passé pendant le quinquennat... De notre côté, il faut maintenant convaincre les citoyens qu'il est important d'avoir une diversité à l'assemblée."

Hubert Poulot, maire Les Républicains de Saint-Apollinaire, affrontera la REM au second tour dans la 5ème circonscription : "On a fait une belle campagne, on savait que ça serait très dur. Il va falloir aller chercher du côté des abstentionnistes au second tour. Et arriver à comprendre pourquoi certains se dirigent vers des votes extrêmes alors que ce n'est pas toujours justifié, même s'il s'agit de secteurs ruraux et en difficulté."'

Hubert Brigand, candidat divers droite dans la 4ème circonscription, manque le second tour à 33 voix près, face à Charles Barrière (LR/UDI) : "C'est malgré tout un succès. En-dehors de l'appareil qui existait autour de François Sauvadet, on s'aperçoit qu'il y avait une place pour quelque chose d'autre. [Concernant les consignes de vote], pour l'instant je savoure ma victoire, nous verrons ensuite."

"C'est un tsunami auquel nous assistons"

François Rebsamen, maire PS de Dijon : "C'est un tsunami auquel nous assistons. C'est un moment de la vie politique française que nous n'avons jamais connu depuis peut-être 1919 et le bloc national. Le parti socialiste est à reconstruire complètement. Il a besoin de se reconstruire une histoire, d'affirmer son coté européen et social-démocrate, et de faire partir ceux qui n'acceptent pas cela. Les frondeurs ont fait beaucoup de mal au PS."

"C'est une défaite dans la continuité de la présidentielle"

Michel Neugnot, secrétaire départemental du Parti Socialiste largement battu en Côte d'Or :"C'est une défaite dans la continuité de la présidentielle. [Pour le PS], tout va être à reconstruire. Il n'y aura pas de candidat socialiste au second tour en Côte d'Or, donc pas de député socialiste en Côte d'Or. Le PS pèsera ce que les électeurs auront voulu qu'il pèse. La République en Marche aura à gérer une très grande victoire. C'est un climat totalement nouveau qui ne s'est jamais produit."

"Le PS récolte ce qu'il a semé"

Kheira Bouziane, candidate Parti Socialiste dans la 3ème circonscription : "Je suis un peu triste par les résultats de cette élection. [...] Vous dire que je suis étonnée, ce serait faux. Je pense que le PS récolte aujourd'hui ce qu'il a semé."

Fadila Khattabi, candidate République en Marche victorieuse dans la 3ème circonscription devant le Front National : _"Je suis très heureuse. Il est important de donner au président les moyens de gouverner avec une majorité. Concernant le score du FN, je ne suis pas surprise, malheureusement. Je ne jette pas l'opprobe sur l'électorat frontiste. Le FN se nourrit de la misère et de la paupérisation. Il va falloir essayer de convaincre au second tour, et faire en sorte de faire avancer la France."Didier Martin, représentant de la République en Marche en tête dans la 1ère circonscription : "Je suis très heureux de ce signe pour les marcheurs et les marcheuses. C'est l'occasion de me motiver moi et mon équipe pour le deuxième tour car rien n'est acquis. Nous devons retourner sur le terrain dès demain pour convaincre ceux qui ne sont pas allés voter.'"

François Desaye, candidat République en Marche dans la 2ème circonscription, en tête selon les dernières estimations (21h20) : "On a fait toute la campagne avec un turbo dans le dos. Nous avons une grande responsabilité vis-à-vis des gens. On n'a pas le droit à l'erreur - ni Emmanuel Macron, ni le gouvernement, ni le parlement. Dans la 2ème circonscription, je pense que seul un député de la majorité pourra sauver ce département qui souffre beaucoup."

"La France Insoumise ne donnera pas de consigne de vote"

Boris Obama, candidat France Insoumise dans la 3ème circonscription : "On assiste à un copier/coller de la présidentielle."

Alexandre Emorine, responsable presse de la France Insoumise en Côte d'Or : "Nous sentons que nous entrons dans une nouvelle ère politique. Nous dirons aux gens de voter en conscience. Il n'y aura pas de consigne de vote de la part de la France Insoumise."

Isabelle Delyon, candidate Front National battue dans la 1ère circonscription : "C'est une déception mais un résultat attendu. La circonscription n'est pas assez rurale, ce n'est pas notre électorat".

→ À lire aussi : Qui sont les candidats en tête au 1er tour en Côte-d'Or ?