Élections législatives : Les Républicains excluent un rapprochement avec la majorité présidentielle

À deux mois des élections législatives, le parti Les Républicains souhaite avoir un "groupe indépendant" au Parlement, a annoncé ce mardi le président du parti Christian Jacob, à l'issue d'un conseil stratégique. Il refuse tout rapprochement avec La République en Marche, toute "double appartenance" : "On ne peut pas être Les Républicains et dans la majorité présidentielle, on ne peut pas être Les Républicains et Reconquête [parti d'Éric Zemmour], on ne peut pas être Les Républicains et Horizons [parti d'Édouard Philippe]", a-t-il insisté.

Et de préciser : "Si des réformes nous sont proposées et qu'elles vont dans le bon sens, notre groupe parlementaire saura prendre ses responsabilités et le voter, si elles n'y vont pas nous serons dans l'opposition à ces réformes". Mais le patron des LR estime qu'il ne peut pas y avoir "un parti unique qui ne ressemblerait à rien et encore moins avec les extrêmes".

Plus d'informations à venir...