Législatives : mode d'emploi du second tour

Ce dimanche, les Français sont de nouveau appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives. Objectif : élire l'ensemble des 577 députés qui les représenteront à l’Assemblée nationale. Mode d'emploi.

Les Français sont de nouveau appelés aux urnes ce dimanche 18 juin, une semaine après le premier tour qui a placé La République en marche largement en tête.

Combien de candidats pour le second tour ?

Un total de 1.146 candidats sont en lice dimanche au second tour des élections législatives (contre 7.877 au premier tour) pour pourvoir les 573 sièges de députés encore en jeu sur les 577. En effet, quatre circonscriptions ont déjà élu leur député dès le premier tour car ils ont obtenu plus de 50% des suffrages.

Une seule triangulaire et 572 duels opposent les 688 candidats et 458 candidates.

► Vous voulez connaitre les candidats qui se présentent dans votre circonscription ? Accédez à notre module de recherche commune par commune.

Comment sont élus les députés ?

Sont qualifiés pour le second tour les candidats ayant obtenu au moins les suffrages de 12,5% des électeurs inscrits - et non exprimés - dans la circonscription au premier tour. Si un seul candidat était dans cette situation, il affrontera au second tour le candidat ayant obtenu le plus de voix après lui. Si aucun des candidats n'a rempli ces conditions, les deux ayant reçu le plus grand nombre de voix s'affrontent au second tour.

Lors du second tour, la majorité relative suffit pour l'emporter. Si deux candidats arrivent à égalité parfaite, le plus âgé des deux remporte l'élection.

Quelles sont les conditions à remplir pour voter ?

Le scrutin législatif est ouvert à tous les électeurs des scrutins nationaux. Il faut être âgé de 18 ans au moins la veille du premier tour du scrutin, être de nationalité française et être inscrit sur une liste électorale. Les étrangers (ressortissants de l’Union européenne et de pays tiers) ne sont pas autorisés à voter aux élections législatives.

Il est aussi possible de voter par procuration. La demande se fait soit en remplissant un formulaire papier auprès des tribunaux, commissariats, gendarmeries ou consulats; soit en ligne directement. Une personne ne peut pas se voir confier plus de deux procurations.

Quelles sont les informations pratiques à connaître pour le jour du vote ?

Le jour du vote, pensez à vous munir de votre pièce d'identité ainsi que de votre carte électorale. Attention, la carte électorale ne remplace pas la carte d'identité qui elle, est obligatoire, sauf dans les communes de moins de 1.000 habitants.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h et fermeront à 18h. Mais des dérogations préfectorales permettent d'allonger la période d'ouverture. A Paris, les bureaux de vote fermeront tous à 20h. C'est aussi le cas à Lyon, Bordeaux, Monptellier, Cannes et Toulouse, entre autres. Ainsi que dans la plupart des communes limitrophes de celles-ci. En revanche Lille ou Dijon, notamment, ne repousseront l'horaire officiel que d'une heure puisque leurs bureaux de vote fermeront à 19h.

En cas de doute sur les horaires de votre bureau de vote, contactez la mairie de votre commune.

