Élections législatives : mode d'emploi en Pays de Savoie

857.805 électeurs sont appelés aux urnes dimanche en Savoie et Haute-Savoie, pour le premier tour des élections législatives. Les bureaux de vote sont les mêmes que pour la présidentielle, mais le mode de scrutin est différent. Mode d'emploi.

Cinq semaines après le second tour de la présidentielle, les électeurs sont de nouveau appelés aux urnes dimanche pour le premier tour des élections législatives. Il s'agit d'élire les 577 députés qui composeront la nouvelle Assemblée Nationale. En Pays de Savoie, dix circonscriptions, donc dix députés à élire pour les 857.805 électeurs inscrits dans les deux départements. Il y a six circonscriptions en Haute-Savoie, et quatre en Savoie.

Les bureaux de vote ferment plus tôt

Les 1087 bureaux de vote de Savoie (472) et Haute-Savoie (615) ouvrent à 8h, mais fermeront une heure plus tôt que pour l'élection présidentielle. L'heure limite pour voter sera 18h partout, sauf à Chambéry où il sera possible de glisser un bulletin dans l'urne jusqu'à 19h. Ces bureaux sont les mêmes que lors des deux tours de l'élection présidentielle, les 23 avril et 7 mai dernier.

Un mode de scrutin différent

Principale différence avec la présidentielle, un second tour entre trois ou quatre candidats dimanche prochain est une possibilité. Le mode de scrutin est différent : pour être qualifié, un candidat doit recueillir les suffrages d'au moins 12 ,5% des inscrits au premier tour. Il est possible d'être élu dès le premier tour, à condition d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés, ainsi qu'un nombre de voix équivalent au moins au quart des inscrits sur les listes électorales.

Le calendrier de l'installation de la nouvelle assemblée © Visactu

France Bleu Pays de Savoie se mobilise

L'ensemble de la rédaction de France Bleu Pays de Savoie se mobilise dimanche pour vous faire vivre cette soirée électorale à partir de 19h45. Tous les résultats et toutes les réactions en direct dès 20h.