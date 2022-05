Élections législatives : Philippe Vardon lâché par le Rassemblement national dans les Alpes-Maritimes

Ça couvait depuis des semaines mais c'est désormais officiel. Philippe Vardon n'obtient pas l'investiture de son parti le Rassemblement national pour les élections législatives. Alexandra Masson, figure départementale du RN dans les Alpes-Maritimes le confirme. "Je peux vous dire que ce n'est pas lui mais je ne peux pas encore vous dire qui sera en face de lui au RN", déclare-t-elle. Peu importe pour Philippe Vardon, il fera campagne seul dans la troisième circonscription, sans étiquette. "C'est juste un logo en moins sur une affiche", lance-t-il.

Des tensions depuis des mois

Face à cette décision, Philippe Vardon fait part de son incompréhension. Il dit même ne pas en avoir été informé directement. "Je pense que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont perdu mon numéro de téléphone" ironise-t-il . Et pourtant il y avait de nombreuses tensions ces derniers mois entre lui qui prône ouvertement l'union avec Reconquête le parti d'Eric Zemmour, et les responsables nationaux du RN qui n'en veulent surtout pas. Au niveau local ses relations avec Alexandra Masson, figure départementale du parti ne sont pas au beau fixe non plus.

En face de lui, on ne connait pas officiellement le candidat investi par le Rassemblement national, même s'il se dit que ça pourrait être Benoit Kandel, ancien adjoint à la mairie de Nice, ancien patron des gendarmes dans les Alpes-Maritimes, ancien Reconquête mais sur son investiture, il n'y a rien d'officiel, même si en coulisse on trépigne d'impatience.