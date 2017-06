Législatives - 1er tour : La République en Marche arrive en tête partout en Saône-et-Loire

Les candidats de La République en Marche sont arrivés en tête dans les cinq circonscriptions de Saône-et-Loire au premier tour des élections législatives dimanche soir. Ils feront face à des candidats Les Républicains dans quatre duels excepté dans dans la 4e circonscription où le PS se maintient.

Les candidats La République En Marche arrivent en tête dans les cinq circonscriptions de Saône-et-Loire.

Pas de triangulaires, il n'y aura que des duels au second tour.

Les candidats LREM feront face à des candidats LR dans la 1re, 2e, 3e et 5e circonscriptions.

La candidate PS arrive en deuxième position dans la 4e circonscription, elle est la seule rescapée à gauche dans le département.

L'abstention en Saône-et-Loire est de 50,55% au premier tour.

Dans la 1re circonscription, Benjamin Dirx (LREM) totalise 37,87% et devance le maire de Mâcon et candidat de LR, Jean-Patrick Courtois (22,15%).

Dans la 2e circonscription, Vincent Chauvet (LREM) en tête avec 31,35% devant Josiane Corneloup (LR) avec 24,05%.

Dans la 3e circonscription, le maire d'Autun, Rémy Rebeyrotte (LREM) avec 33,02% prend l'avantage sur Charles Landre (LR) qui totalise 17,50%.

Dans la 4e circonscription, la socialiste Cécile Untermaier réussit l'exploit de se qualifier pour le second tour avec 18,14%. Elle devance d'une courte tête Maxime Thiébaut, le candidat du FN (16,56%), ancien représentant de Debout la France, et retrouvera la candidate LREM, Catherine Gabrelle, arrivée en tête avec 24,14%.

Enfin surprise dans la 5e circonscription, avec l'élimination de Christophe Sirugue (15,63%), l'ancien maire PS de Chalon-sur-Saône et ancien ministre de François Hollande, n'est pas qualifié pour le second tour, il laisse la place à un duel entre le REM Raphaël Gauvain (30,09%) et l'actuel maire de Chalon, le LR Gilles Platret arrivé second avec 19,66%.

