Législatives : qui sont les candidats en tête au 1er tour dans la Drôme ?

Le premier tour des élections législatives a lieu ce dimanche 11 juin partout en France pour renouveler les 577 sièges de l'Assemblée nationale. Dans la Drôme, les candidats de la République en Marche sont en tête sur les quatre circonscriptions.

Le ras-de-marée de la République en Marche pour ce premier tour des élections législatives au niveau national se confirme dans la Drôme. Tous les candidats du parti du président Emmanuel Macron sont en tête.

Il y aura quatre duels pour le second tour : trois opposeront la République en Marche face aux Républicains, sur la première, la troisième et la quatrième circonscription. Le dernier duel, sur la deuxième circonscription, celle du Sud de la Drôme, verra s'affronter la candidate de la République en Marche et celle du Front national. A noter que sur cette circonscription, le député sortant Franck Reynier, est éliminé dès ce premier tour.

1re circonscription de la Drôme

Dans cette circonscription qui va de Valence à Tain, c'est Mireille Clapot, de la République en Marche qui arrive en tête avec 29,24% des suffrages.

Mireille Clapot, la candidate de la République en Marche. - Capture d'écran Twitter - Mireille Clapot.

Elle affrontera au second tour Bertrand Ract-Madoux, ancien général de l'armée de terre et candidat Les Républicains, qui a recueilli 18,86% des voix.

Bertrand Ract-Madoux, candidat Les Républicains et sa suppléante Marlène Mourier. - Capture d'écran YouTube - Bertrand Ract-Madoux.

Les résultats des autres candidats :

Bernard SIRONNEAU - Lisette POLLET - Front national : 12,12%

Karine MESSINA-DAUTRY - Jimmy LEVACHER - La France insoumise : 11,87%

Pierre-Jean VEYRET - Pasquale PIRAS - Parti socialiste : 10,74%

Annie ROCHE - Michel JARRY - Europe Ecologie les Verts : 4,86%

Aurélie Manini - Jessica MARIE : 3,44%

Hakim MADI (candidat)- Malika KARA LAOUAR (suppléante) - Action citoyenne : 2,08%

Joris BARRAT - Vanessa BEARZATTO - Parti animaliste : 1,40%

Pascale AUDIN - Gilles ECKERT - Debout la France : 1,37%

Dominique LORMIER - Thierry CHANTRIER - Parti communiste français : 1,14%

Antonin BONNEFOI - Gérard BOUCHET- MRC : 0,88%

Bernadette THOMAS - Naâman DEROUX - Union Populaire Républicaine : 0,69%

Adèle KOPFF - Laurent LEFEVRE - Lutte ouvrière : 0,51%

Marie-Laurence MARTIN - Alain LABEAUME - Union des patriotes : 0,47%

Eve GIMENEZ - Eric POUJADE - Parti radical de gauche : 0,32%

2e circonscription de la Drôme

En ce qui concerne la deuxième circonscription, qui va de Portes-lès-Valences jusqu'à l'extrême sud du département en longeant la vallée du Rhône, là aussi la candidat de la République en Marche arrive en tête : il s'agit d'Alice Thourot, avocate et habitante de Montélimar, avec 34,94% des voix.

Alice Thourot, la candidate de la République en Marche. © Radio France - Mélanie Tournadre.

Elle sera opposée à Laure Pellier, la candidate du Front national et secrétaire départementale du parti, qui obtient 19,29%.

Laure Pellier, candidate pour le Front National sur la deuxième circonscription de la Drôme. © Radio France - Mélanie Tournadre.

Le coup est rude pour le député sortant Franck Reynier, candidat de l'alliance UDI-Les Républicains. Le maire de Montélimar est éliminé dès le premier tour et ne récolte que 15,17% des suffrages.

#legislatives2017 #Drôme:le député UDI sortant F.Reynier:"je ne serai pas au 2e tour et j'appelle à faire barrage au FN en votant En Marche" pic.twitter.com/XGvMajmah0 — FBleuDrômeArdèche (@francebleuDA) June 11, 2017

Les résultats des autres candidats :

Rachel MAHE - Gilles REYNAUD - La France insoumise : 10,27%

Pierre TRAPIER (candidat) - Nicole GRENIER MERICO (suppléante) - Parti communiste français : 4,55%

Nicolas BARTHOLLET - Isabelle VILLARD : 3,95%

Isabelle MALRIC - Nicole LLAMAS - Parti socialiste : 3,02%

Danielle PERSICO - François PRUVOST - Europe Ecologie les Verts : 2,45%

Christian CARACCHINI - Freddy VASSEUR - Debout la France : 1,51%

Evelyne KHIARI - Viviane ROBIONY : 1,43%

Roméo D'ERCOLE - Christèle MOREAU : 1,06%

Alexandra VALLON - Olivier THOMAS - Union Populaire Républicaine : 0,75%

Alain TERNO - Guy RAT - Lutte ouvrière : 0,72%

Alain CSIKEL - Félicia DEL PAPA - Union des patriotes : 0,37%

Aline FIORE - Claudine DEVICK : 0,28%

Colette GROS - Blandine GAILLARD : 0,25%

3e circonscription de la Drôme

Célia De Lavergne, qui habite la Chapelle-en-Vercors, arrive en tête avec la République en Marche, avec 32,96% des voix.

Célia De Lavergne, candidate de la République en Marche. © Radio France - Florence Gotschaux.

Paul Bérard est lui aussi qualifié pour le second tour. Le candidat Les Républicains et poulain du député sortant Hervé Mariton totalise 19,43%.

Paul Bérard, candidat Les Républicains dans la troisième circonscription de la Drôme. © Radio France - Florence Gotschaux.

Les résultats des autres candidats :

Didier THEVENIEAU - Hélène LACHERET - La France insoumise : 16,74%

Rachel REYGNIER - Olivier AMOS - Front national : 13,23%

Pascale ROCHAS - Samuel ARNAUD - Parti socialiste : 7,64%

Martine MORVAN - Agnès FOUILLEUX - Europe Ecologie les Verts : 3,93%

Chantal BELEZY (candidate) - Michel PROTEAU (suppléant) - Parti communiste français : 1,33%

Gabriel LACROIX - Evelyne BARROERO - Écologistes : 1,32%

Norbert AGUERA - Patricia DELAY - Debout la France : 1,28%

Frédéric AMANDOLA - Béatrix ARRII - 100% éco-citoyens : 0,71%

Brigitte ROUSSELET - Vigana ROCK - Union Populaire Républicaine : 0,64%

Charly CHAMPMARTIN - Pierre BRUN - Lutte ouvrière : 0,53%

Rodolphe DEJOUR - Mélanie BOSQUET - La France qui ose (Rama Yade) : 0,25%

4e circonscription de la Drôme

Pour cette circonscription du Nord du département, Latifa Chay, ancienne élue socialiste et candidate de la République en Marche, obtient 22,34% des voix.

Latifa Chay, la candidate de la République en Marche. © Radio France - Nathalie Rodrigues.

Elle affrontera la candidate des Républicains Emmanuelle Anthoine au second tour. La vice-présidente en charge de l'éducation au département de la Drôme talonne son adversaire avec 21,12%.

Emmanuelle Anthoine, candidate Les Républicains, et son suppléant Christian Gauthier. © Radio France - Nathalie Rodrigues.

Les résultats des autres candidats :

Bruno DERLY - Annie MARTINEAU - Front national : 17,29%

Pierre JOUVET - Karine GUILLEMINOT - Parti socialiste : 17,23%

Emma OULD AOUDIA - Jean-Bernard SUCHEL - La France insoumise : 10,63%

Dominique REYNAUD - Olivier RICHARD - Europe Ecologie les Verts : 4,52%

Jean-Marc DURAND - Maryline ROLDAN-MUNOZ - Parti communiste français : 1,83%

Raphaël BERTRAND (candidat) - Isabelle ROBERT (suppléante) - 577 les Indépendants : 1,54%

Alain LAVEDRINE - Blandine VINCENT - Parti chrétien démocrate : 0,89%

Monique BERNARD - Maurice HUGUES - Lutte ouvrière : 0,83%

Dorothée ROULLET - Max ROUSSEL - UPR : 0,79%

Christine COLLONGE - Sophie LUGANT-MOLINAS - 100% éco-citoyens : 0,55%

Martine CAVASSE - Christian HECTOR - Union des patriotes : 0,25%

Paul PELARDY - Patrick LEBLAN - Rassemblement pour la France : 0,19%

