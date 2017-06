Législatives : qui sont les candidats en tête au 1er tour en Ardèche ?

Le premier tour des élections législatives a lieu ce dimanche 11 juin partout en France pour renouveler les 577 sièges de l'Assemblée nationale. En Ardèche, comme dans le département voisin de la Drôme, ce sont les candidats de la République en Marche qui arrivent en tête.

Le ras-de-marée de la République en Marche pour ce premier tour des élections législatives au niveau national se confirme en Ardèche. Les candidats du parti du président Emmanuel Macron sont en tête.

Il y aura trois duels pour le second tour : deux opposeront la République en Marche face aux candidats du Parti socialiste, sur la première et la deuxième circonscription. Le dernier duel aura lieu sur la circonscription d'Aubenas, entre le candidat de la République en Marche et celui Les Républicains.

1re circonscription en Ardèche

Sur cette circonscription en forme de L, qui va du Cheylard jusqu'à Bourg-Saint-Andéol en passant par Privas, c'est André Dupont, de la République en Marche, qui raffle le plus grand nombre de voix avec 23,61%.

André Dupont, candidat de la République en Marche. - Capture d'écran Twitter - André Dupont.

Il est suivi du socialiste Hervé Saulignac. Le président du Conseil départemental de l'Ardèche récolte 19,04% des suffrages.

Hervé Saulignac, candidat PS et président du Conseil départemental, sera lui aussi au second tour. © Radio France - Image d'illustration.

Les résultats des autres candidats :

François Arsac - Maryline Landraud - Union des Démocrates, Radicaux et Libéraux : 15,32%

Céline Porquet - Olivier Dutreil - Front National : 15,08%

Luisa Gaillard Sanchez - Paul Raoul - La France Insoumise : 13,19%

François Jacquart - Carole Pouzard - Parti Communiste Français : 4,65%

Olivier Keller - Véronique Rousselle - Europe Ecologie Les Verts : 3,62%

Claire Calon - Christine Valusso - Parti Animaliste : 1,05%

Christian Grangis - Alain Pirog - Union des Patriotes : 0,95%

Gilles Bas - Astrid Nocquet - Alliance Ecologiste Indépendante : 0,94%

Alain Barnier - Mathieu Muller - Extrême Droite : 0,76%

Muriel Vander Donckt - Yann Kindo - Lutte Ouvrière : 0,70%

Zoubida Abbas - Nicolas Repiquet - Union Populaire Républicaine : 0,56%

Guerin de Longevialle - Isabelle Lafuma - Sans étiquette : 0,54%

2e circonscription en Ardèche

Pour la circonscription du Nord Ardèche, c'est encore la République en Marche qui est en tête avec Laurette Gouyet-Pommaret, qui totalise 25,96% des voix.

Laurette Gouyet-Pommaret, candidate de la République en Marche. - Capture d'écran Facebook - Laurette Gouyet-Pommaret.

Derrière, le député socialiste sortant Olivier Dusspot résiste bien à la vague En Marche. Le maire d'Annonay obtient 23,54% des suffrages et se qualifie aussi pour ce second tour.

Olivier Dussopt, le député socialiste sortant, est qualifié pour le second tour de ces élections législatives. © Radio France - Florence Beaudet.

Les résultats des autres candidats :

Marc-Antoine Quenette - Laurence Chantepy - Les Républicains : 13,44%

Odile Lasfargues-Bouyon - Damien Faurie - Front National : 12,30%

Samia Hasnaoui - Jacques Deplace - La France Insoumise : 10%

Jean-Paul Vallon - Benjamin Gaydon - DVD : 6,72%

Nadia Senni - Denis Neime - Europe Ecologie Les Verts : 2,98%

Isabelle François - David Allibert - Debout la France : 2,28%

Daniel Barbarossa - Sylvie Vaganay - Parti Communiste Français : 1,75%

Isabelle Stubi - Vincent Beroff - Union Populaire Républicaine : 0,49%

Christophe Marchisio - Olivier Paravel - Lutte Ouvrière : 0,54%

3e circonscription en Ardèche

Dans le Sud Ardèche, c'est Matthieu Peyraud qui arrive en tête. Ce haut-fonctionnaire et proche du président Macron totalise 25,11% des voix. Ses détracteurs disent de lui que c'est un parachuté. Il s'en défend : ses parents ont une maison de campagne à Jaujac.

Matthieu Peyraud, candidat de la République en Marche. © Maxppp - Photo prise en 2013 à la sortie de l'Elysée.

Il sera opposé à Fabrice Brun, seul représentant des Républicains en lice pour le second tour. Il obtient 19,55% des suffrages.

Fabrice Brun, le candidat Les Républicains, sur la troisième circonscription de l'Ardèche. - Capture d'écran YouTube - Fabrice Brun.

Les résultats des autres candidats :

Sabine Buis - Laurent Ughetto - Parti Socialiste : 18,09%

Alain Joffre - Florence Pallot - La France Insoumise : 13,95%

Thierry Arsac - Sandrine Chapuis - Front National : 11,83%

Guillaume Vermorel - Christian Moyersoen - Europe Ecologie Les Verts : 4,40%

Carole Daudan - Henri Delauche - Parti Communiste Français : 2,60%

Amandine Mollier - Benoit Monticciolo - Centriste Humaniste Indépendant : 1,09%

Jean-Pierre Méjean - Dominique Follet - Debout la France : 1,07%

Caroline Baldan - Gilles Domenech - Union Populaire Républicaine : 0,72%

Alain Coppens - Christiane Grangis - Union des Patriotes : 0,71%

Coralie Laurent - Jim Bugni - Lutte Ouvrière : 0,49%

Laurent Touzet - Isabelle Gaillard - Résistons ! : 0,40%

