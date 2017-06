Législatives : qui sont les candidats en tête au 1er tour en Côte-d'Or ?

Le premier tour des élections législatives a lieu ce dimanche 11 juin partout en France pour renouveler les 577 sièges de l'Assemblée nationale. Les Côte-d'oriens ont à choisir cinq députés. Suivez l'évolution des résultats tout au long de la soirée dimanche sur francebleu.fr.

En Côte-d'Or, 68 candidats sont en lice.

Les électeurs doivent élire cinq députés.

*En 2012, deux circonscriptions étaient aux mains de l'UMP, deux pour le PS et une pour l'UDI.

Cinq candidats s'affrontent sur la 1re circonscription en Côte-d'Or. Très urbaine, elle comprend les cantons de Dijon V, VI, VII et Fontaine-lès-Dijon. Le député sortant, Laurent Grandguillaume (PS) ne se représente pas.

Résultats partiels à 20 heures : Didier Martin (REM) arrive en tête avec 40,7% des suffrages. Il devance Anne Erschens (LR/UDI), François-Xavier Dugourd (DVD). Sladana Zivkovic (PS) est loin derrière. Isabelle Delyon (FN) totaliserait quant à elle 5,7% des voix.

Douze candidats s'affrontent sur le 2e circonscription de Côte-d'Or. Elle regroupe les cantons d'Auxonne, Dijon I, Dijon III, Dijon VIII, Fontaine-Française, Mirebeau-sur-Bèze, Pontailler-sur-Saône et totalise plus de 100 000 habitants. Cette circonscription est détenue par Rémi Delatte, maire Les Républicains de Saint-Apollinaire.

Résultats partiels à 20 heures : François Desaye (REM) se place en tête. Avec 29,68%, il devance de peu Rémi Delatte (LR) avec 29,10%. Franck Gaillard (FN) se hisse sur la troisième marche du podium avec 17% des voix. Pierre Pribetich (PS) est à la traîne avec 3,5% des voix.

La 3e circonscription de Côte-d'Or, c'est celle de Chenôve, Dijon II, Dijon IV, et Genlis. Il y a plus de 100 000 habitants sur cette zone à la fois urbaine et rurale. Quinze candidats sur cette circonscription. La députée sortante Kheira Bouziane (PS) se représente.

Résultats partiels : Fadila Khattabi (REM) en tête avec 31,34% des voix, suivie de Jean-François Bathelier (FN) avec 20,89% des voix. En troisième position, Pascal Caravelle (UDI) suivi de Boris Obama (FI).

La 4e circonscription de Côte-d'Or est située au nord du département (cantons de Châtillon-en-Seine, Is-sur-Tille, Montbard, Semur-en-Auxois et Talant). C'est la plus grande du département, elle compte près de 90 000 habitants. Fief de François Sauvadet (UDI), le député démissionnaire, par ailleurs président du Conseil départemental, ne se représente pas.

Résultats définitifs : Le second tour se jouera entre Yolaine de Courson (REM) 25,88% face à Charles Barrière (UDI) 17,8%. Ils sont suivis d'Hubert Brigand (DVD) et Sylvie Beaulieu (FN). Patrick Molinoz (PS) est largement distancé.

La 5e circonscription de Côte-d'Or est située au sud du département, sur la côte viticole. Elle compte 225 communes plus de 125 000 habitants. Aux mains de la droite depuis quinze ans, les électeurs ont le choix entre dix candidats. Le député sortant est Alain Suguenot (LR), maire de Beaune. compte sur hubert puolot son poulain, pour remporter la circo

Résultats définitifs : C'est Didier Paris (REM) avec 37,15% des suffrages, et Hubert Poulot (LR) avec 24,89% des voix qui s'affronteront au second tour. René Lioret (FN) se classe troisième avec 17,14% des voix. Elizabeth Kremer (FI) arrive 4ème, avant Jérôme Flache (PS).

