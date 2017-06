Législatives : qui sont les candidats en tête au 1er tour en Haute-Savoie ?

Le premier tour des élections législatives a lieu ce dimanche 11 juin partout en France pour renouveler les 577 sièges de l'Assemblée nationale. Les Hauts-Savoyards doivent choisir six députés. Suivez l'évolution des résultats tout au long de la soirée dimanche sur francebleu.fr.

En Haute-Savoie, 83 candidats sont en lice.

Les électeurs doivent élire six députés.

En 2012, toutes les circonscriptions étaient aux mains de l'UMP.

De Massingy au sud de la Haute-Savoie, jusqu’à Alex aux pieds des Aravis, en passant par un bout de la commune nouvelle d’Annecy : la 1ère circonscription de la Haute-Savoie compte 143.700 habitants.Le député LR sortant, Bernard Accoyer, élu depuis 1993, ne se représente pas.

Résultats partiels : Véronique Riotton (REM) devance Annabel André-Laurent (LR) après 30% des bulletins dépouillés

Véronique Riotton (REM) : 47,79%

Annabel André-Laurent (LR) : 17,92%

Brigitte Thiery-Audubert (FN) : 11,12%

Zone de montagne, les bords du lac, des secteurs urbains et d'autres plutôt ruraux : cette 2e circonscription compte 125. 000 habitants et marque par sa diversité. C'est aussi la circonscription où il y a le plus de candidats en Pays de Savoie. Ils sont 19.

Résultats partiels : Frédérique Lardet (REM) devance Lionel Tardy (LR) après 43% des bulletins dépouillés

Frédérique Lardet (REM) : 36,78%

Lionel Tardy (LR) : 29,49%

Vincent Lecaillon (FN) : 10,08 %

La 3e circonscription de Haute-Savoie s’étend de Boëge en vallée verte jusqu'à Cruseilles. Elle comprend notamment la Roche-sur-Foron, Saint-Joeire, Reigner et Bonneville. C'est une vallée industrielle, la vallée du décolletage située au pied des montagnes. Ici Martial Saddier, le candidat Les Républicains, député depuis 2002, ancien maire de Bonneville, vice-président à la région est très connu par la population. En tout, dix candidats se présentent.

Résultats partiels : Guillaume Gibouin (REM) devance Martial Saddier (LR) après 81% des bulletins dépouillés

Guillaume Giboin (REM) : 37,63%

Martial Saddier (LR) : 28,38%

Nathalie Genand (FN) : 11,94%

La 4e circonscription de Haute-Savoie s'étend de Saint-Julien-en-Genevois à Seyssel en passant par Annemasse. C'est une circonscription divisée en deux chez ses électeurs : il y a les travailleurs frontaliers tournés vers la Suisse et plutôt favorables à Emmanuel Macron, mais aussi ceux basés à l'autre bout de la circonscription (vers l'Ain) et qui lui préfèrent le Front national.

Résultats partiels : Laura Devin (REM) devance Virginie Duby-Muller (LR) après 62,50% des bulletins dépouillés

Laura Devin (REM) : 34,91%

Virginie Duby-Muller (LR) : 34,88%

Wenceslas Liard (FN) : 9,84%

Le Chablais, à côté de la Suisse, est une circonscription entre lac et montagne abritant environ 130.000 habitants. C'est une circonscription bien ancrée à droite, mais où la droite se déclare la guerre politique. Le député LR sortant, maire d'Évian-les-Bains, Marc Francina ne se représente pas mais sera suppléant de Patricia Mahut. Face à ce duo, on trouve la candidature dissidente d'Astrid Baud-Roche qui n'a pas obtenu l'investiture des Républicains et se présente sous l'étiquette divers droite. Ce premier tour rassemble 12 candidats.

Résultats partiels : Marion Lenne (REM) devance Astrid Baud-Roche (LR) après 64% des bulletins dépouillés

Marion Lenne (REM) : 35,44%

Astrid Baud-Roche (DVD) : 15,57%

Patricia Mahut : (LR) : 11,70%

La 6e circonscription de Haute-Savoie est celle du Pays du Giffre, la vallée de Cluses et aussi celle du Mont-Blanc. C'est un secteur qui a fait la une de l'actualité l'hiver dernier avec un nouvel épisode de pollution au particules fines en décembre et janvier.D'ailleurs, sur les 11 candidats qui se présentent, deux sont médecins.

Résultats partiels : Xavier Roseren (REM) devance Sophie Dion (LR) après 58% des bulletins dépouillés

Xavier Roseren (REM) : 35,08%

Sophie Dion (LR) : 28,20%

Frédéric Champly (SE) : 11,07%

