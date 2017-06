Législatives : comment a-t-on voté en Isère au premier tour ?

En Isère, tous les candidats République en Marche arrivent en tête du premier tour. Ce premier tour est aussi marqué par l'élimination de 4 sortants, 3 socialistes - Michel Destot, Erwann Binet et Joëlle Huillier- et Alain Moyne-Bressand (LR). Le FN s'est qualifié dans 4 circonscriptions .

Les Isérois doivent élire dix députés.

En 2012, le PS avait emporté sept circonscriptions, l'UMP deux et les écologistes une.

Oliver Véran (La République en Marche) : 47.21%

Jean-Damien Mermillod-Blondin (Les Républicains), %

Elsa Régis (France Insoumise) : 10.49%

Nicolas Kada (EELV) : 9.04%

Marie de Kervéréguin (FN) : 6.28%

La 1ère circonscription de l’Isère va de Grenoble à Saint-Ismier en passant par Bernin, la Tronche, Meylan, Biviers, Montbonnot, Le Sappey en Chartreuse, Saint-Nazaire les Eymes. Depuis 2007, elle détenue par la gauche. La sortante, Geneviève Fioraso (PS), ne se représentait pas. Olivier Véran était son suppléant.

Jean-Charles Colas-Roy (République en Marche) : 39.60%

Alexis Jolly (FN) : 12.59%

Taha Bouhafs (France Insoumise) : 11.12%

David Queiros (PC) : 10.45%

La 2ème circonscription de l’Isère rassemble une population de 125.268 habitants répartis pour deux tiers en zone urbaine (Échriolles, Saint-Martin-d’Hères, Eybens) et un tiers en zone plus rurale (Vizille et ses environs). 77.384 personnes sont inscrites sur les listes électorales. Michel Issindou, député socialiste sortant, ne se représentait pas.

*Emilie Chalas (République en Marche) : 36.18%

*

* Raphaël Briot (France Insoumise) : 14.71%

Soukaïna Larabi (EELV) : 11.25%

Michel Destot (député PS sortant) : 10.03%

Béatrix Bolvin (FN) : 9.58%

Elodie Léger (LR) : 8.70%

Jean-Paul Trovero 3.47%

La 3ème circonscription de l'Isère qui regroupe les cantons de Grenoble-Ouest, Fontaine-Nord, Sassenage, Noyarey et Veurey était tenue depuis sa création en 1988 par Michel Destot (PS) . Michel Destot briguait un 7ème mandat à nouveau mais est éliminé dès le 1er tour.

Résultats définitifs :

Fabrice Hugelé (La République en Marche) : 33.33 %

Marie-Noëlle Battistel, député PS sortante : 19.32%

La 4e circonscription de l'Isère regroupe les cantons du Bourg-d'Oisans, Clelles, Corps, Fontaine-Seyssinet, Mens, Monestier-de-Clermont, La Mure, Valbonnais, Vif et Villard-de-Lans. Treize candidats se présentent parmi eux la députée socialiste sortante, Marie-Noëlle Battistel.

Sur 75 % des bulletins dépouillés, Catherine Kamowski, candidate République en Marche, devance largement tous ses adversaires (37.97%). Deuxième score, celui du candidat Les Républicains Philippe Langenieux-Villard (14.65%). Suivent Patrice Brun de la France Insoumise (14.02%) et la candidate du Front National Muriel Burgaz (13.09%).

Dans cette circonscription, le socialiste François Brottes a été député pendant dix-huit ans, jusqu'à ce qu'il devienne président du réseau électrique RTE en 2015 et laisse la place à son suppléant Pierre Ribeaud. Ni l'un, ni l'autre ne se représente dans la 5e et douze candidats briguent le siège.

La 6e circonscription de l'Isère est détenue depuis 1986 par Alain-Moyne Bressand, par ailleurs maire de Crémieu. A 71 ans, le candidat des Républicains brigue un 8e mandat. La circonscription compte 55 communes dont la partie nord de Bourgoin-Jallieu, Crémieu, Morestel ou bien La Balme-les-Grottes. Onze candidats se présentent.

La 7e circonscription de l'Isère regroupe les cantons de Beaurepaire, La Côte-Saint-André, Grand-Lemps, Roussillon, Roybon, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Jean-de-Bournay et Virieu. Elle compte 91.433 inscrits sur les listes électorales. Jean-Pierre Barbier (LR), député sortant, par ailleurs président du Conseil départemental, ne se représente pas.

Résultats définitifs :

Caroline Abadie (La République en Marche) : 32.33%

Thibaud Monnier (FN) : 19.15%

Maryline Sylvestre (LR) : 17.54%

Erwans Binet (PS), député sortant : 14.45%

Redécoupée en 2010, la 8e circonscription de l’Isère compte aujourd’hui 35 communes réparties sur les cantons d’Heyrieux, Vienne-Nord et Vienne-Sud, ainsi que neuf communes du canton de Roussillon, pour un total de quelque 110.000 habitants. En 2012, onze candidats étaient dans la course, ette année dix candidats sont en lice. Le député sortant Erwann Binet (PS) se représentait.

Résultats définitifs :

Élodie Jacquier-Laforge (La République en Marche) : 39.02%

Bruno Gattaz (LR) : 17.01%

Patrick Cholas (ECO) : 13.74%

Marie-Pierre Micoud (France Insoumise) : 13.24%

Neuf candidats se présentaient sur la 9e circonscription de l'Isère. La circonscription compte 70 communes, dont Voiron est la plus peuplée. La députée sortante, Michèle Bonneton (EELV) ne se représentait pas.

La 10e circonscription est située en Nord-Isère et compte cinquante communes avec 138.191 habitants. Il y a 14 candidats, soit un de moins qu'en 2012. Quatorze candidats se présentaient parmi eux, la députée socialiste Joëlle Huillier, éliminée dès le premier tour.

