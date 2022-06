Elections législatives : Revivez le débat dans la première circonscription de Corse-du-Sud

À une semaine et demie du premier tour des élections législatives, France Bleu RCFM et Corse Matin continuent de vous faire vivre cette campagne. Place ce jeudi au troisième débat avec les candidats de la première circonscription de Corse-du-Sud. C'est la seule où le député sortant, Jean-Jacques Ferrara, ne se représente pas. Pendant 1h30, sept des douze candidats ont débattu sur l'urbanisme, l'emprise mafieuse sur l'île, la santé, l'inflation et le pouvoir d'achat. Les échanges ont eu lieu au Palais des congrès d'Ajaccio et ont donné lieu à quelques passes d'armes.

Urbanisme, santé, inflation, ...

Anissa-Flore Amziane, candidate du Parti communiste. "Nous défendons le programme Nupes nationalement, mais avec nos spécificités. Il faut un élu à la hauteur pour porter la voix des Corses à l'Assemblée nationale. On est les champions de France de la précarité. Vous pourrez compter sur nous pour défendre les Corses contre la spéculation et la captation des richesses."

Nathaly Antona, candidate du Rassemblement national. "Au niveau national, nous serons une opposition très forte face à Emmanuel Macron. Nous porterons des idées pour la Corse. Nous avons déjà des projets et ils sont déjà soutenus par le Rassemblement national."

Jean-Paul Carrolaggi, sans étiquette, soutenu par Corsica Libera. "Cette élection, avant d'être une élection législative pour l'Assemblée nationale française, est une élection corse. Pour montrer au gouvernement que les Corses veulent l'autonomie et veulent des gens capables d'aller discuter à Paris. Je pense que mon histoire plaide pour moi, je devrais être de cela."

Romain Colonna, candidat Fà Populu Inseme. [En Corse] "La lutte historique du peuple Corse s'inscrit dans le droit fil de l'action politique de Gilles Simeoni, en se structurant autour d'un projet de société pour défendre l'intérêt des Corses à Paris et non pas les intérêts de Paris en Corse. Pour que l'autonomie puisse améliorer le quotidien des corses, il vaut mieux envoyer quelqu'un au palais Bourbon qui soit capable de défendre l'autonomie avec sa famille politique."

Laurent Marcangeli, maire d'Ajaccio, candidat (Horizons) de la majorité présidentielle. "Je souhaite être le plus utile possible dans le cadre des 5 prochaines années Avec l'expérience qui est la mienne, tant au niveau national qu'au niveau local, je pense apporter un savoir. Je pense pouvoir servir la Corse de manière totalement libre, comme je l'ai fait par le passé. Il faut que ce gouvernement réussisse et je suis prêt à y participer avec l'expérience qui est la mienne."

Robin de Mari, candidat Union Populaire. "Je souhaite aussi que mon gouvernement réussisse mais avec Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Le 12 et 19 juin s'offre un choix. Soit, on continue sur une majorité qui est présidentielle et vous pouvez voter Laurent Marcangeli, soit vous voulez une autre majorité et vous votez pour ma candidature."

Michel Mozziconacci, candidat sans étiquette. "Je souhaite être le député des équilibres, entre le rural, l'urbain et le péri-urbain. Entre les jeunes et les anciens. Entre le public et le privé. Et enfin entre la Corse et Paris pour avoir un dialogue apaisé et constructif."

Le quatrième et dernier débat, ça sera mardi 7 juin au théâtre de Bastia avec les candidats de la 1ère circonscription de Haute-Corse.