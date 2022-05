Elections législatives : revivez notre émission spéciale dans la 4e circonscription de l'Eure

La campagne des élections législatives bat son plein, et France Bleu a fait le choix ce mercredi de se pencher sur la 4è circonscription de l'Eure. Cette circonscription regroupe les cantons de Bourgtheroulde-Infreville, Gaillon, Val-de Reuil et Louviers, et compte près de 128.000 habitants. 11 candidats y sont alignés pour le scrutin des 12 et 19 juin prochains. Revivez les meilleurs moments de l'émission, réalisée en partenariat avec La Dépêche de Louviers.

Le sortant : Bruno Questel (Ensemble)

Elu en 2017 avec 60,5% des voix face à la candidate du Rassemblement National, Bruno Questel brigue un nouveau mandat. Il affirme vouloir "porter la parole du Président de la République". Dans cette circonscription, il veut aussi travailler sur "le maillage du territoire entre l'urbain et le rural. Les nouveaux habitants de l'Eure viennent souvent de la métropole de Rouen ou de la ville et il faut leur apporter des services équivalents à ceux de la ville. Donc il faut accompagner les élus locaux qui font un énorme travail aujourd'hui mais qui doivent être mieux accompagnés vis-à-vis des pouvoirs publics".

Le candidat de la NUPES : Philippe Brun (PS)

La nouvelle union populaire, écologique et sociale, a choisi d'investir le conseiller municipal socialiste de Louviers, Philippe Brun. Ce dernier est notamment revenu sur la proposition de son camp de ramener la retrait à 60 ans pour les longues carrières. "Le but, c'est de garantir le droit de partir à la retraite plus tôt pour ceux notamment qui ont commencé à travailler tôt. Et moi, je crois, dans une circonscription où nous avons 29 % d'ouvriers, des gens qui travaillent dur dans des métiers pénibles, eh bien que ces gens là ont le droit de partir tôt à la retraite. Je voudrais vous rappeler cette statistique : un ouvrier a une espérance de vie de sept ans inférieure à celle d'un cadre et une espérance de vie en bonne santé de dix ans inférieure à celle d'un cadre."

La candidate Normandie conquérante : Marie-Dominique Perchet (LR)

Elle aussi est conseillère municipale à Louviers, mais dans la majorité municipale cette fois-ci. Marie-Dominique Perchet a été investie par l'union entre Les Républicains, l'UDI et les Centristes. Elle a notamment détaillé sa priorité en cas d'élection : "mon cheval de bataille, eh bien c'est l'éducation, comme vous pouvez le penser étant donné que je suis adjointe en charge de l'éducation depuis deux mandats. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et l'inclusion avec toutes les problématiques des enfants en difficulté, soit porteurs de handicaps, soit en grande difficulté. C'est ce sujet là que je porterai au niveau national, qui est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur."

Le suppléant RN : Benoît Balsan

Arrivé second il y a 5 ans, le Rassemblement national a renouvelé son ticket pour ce scrutin. Crystelle Saulière représente désormais le parti de Marine Le Pen. Et c'est son suppléant, Benoît Balsan, conseiller régional, qui s'est présenté au micro de France Bleu. La 4è circonscription de l'Eure est la seule du département à n'avoir pas porté le RN en tête au second tour de la présidentielle. Pour inverser la tendance, Benoît Balsan veut "rendre aux Français leur argent. Les Français paient l'impôt et c'est important aussi qu'ils puissent en toucher un bénéfice de leur côté. Le consentement à l'impôt, c'est important. Ça va être par exemple en ayant une TVA à 0% sur les produits de première nécessité, c'est la réduction de la TVA sur l'énergie, sur le carburant. C'est aussi travailler sur la transmission du patrimoine entre les générations ou également sur une politique familiale pour encourager la natalité."

