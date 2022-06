Élections législatives : revivez notre émission spéciale dans la 9ème circonscription de la Seine-Maritime

À quatre jours du premier tour des élections législatives, le 12 juin 2022, France Bleu Normandie a choisi de s'intéresser à la 9ème circonscription de la Seine-Maritime qui comprend, entre autres, Fécamp, Valmont, Criquetot-l'Esneval, Goderville, Saint-Romain-de-Colbosc ou encore Bolbec.

Lors de la dernière élection présidentielle, Marine Le Pen est arrivée en tête aux deux tours dans cette circonscription comptant 126.592 habitants, dont 95.403 inscrits sur les listes électorales.

Ce mercredi 8 juin, France Bleu Normandie a installé ses micros au bar à cocktails du palais Bénédictine, à Fécamp, au cœur de cette circonscription rurale, pour interroger quatre des douze prétendants à un siège à l'Assemblée Nationale.

Stéphanie Fouani veut "mettre un stop à la politique de Macron"

Stéphanie Fouani, membre de la France insoumise depuis 2017, était pressentie au départ pour la 8ème circonscription de la Seine-Maritime.

Elle s'est désistée au profit du député sortant, le communiste Jean-Paul Lecoq et a été investie par la Nouvelle Union de la gauche pour la 9ème : "Ce ne sont pas les mêmes territoires, la 9ème est beaucoup plus rurale sur un territoire immense par rapport à la 8ème, qui est beaucoup plus petite puisque c'est celle du Havre."

Stéphanie Fouani, membre de la France insoumise depuis 2017, candidate de la Nupes © Radio France - Cédric Lang-Roth

Celle qui veut inciter et faciliter l'installation des médecins dans les déserts médicaux estime que la mesure à mettre en place en priorité en faveur du pouvoir d'achat "est le blocage des prix des produits de première nécessité, en particulier le prix du carburant à 1,40 euros. Notre priorité, c'est vraiment de mettre un stop à la politique d'Emmanuel Macron !"

Victor Balier ou la métaphore footballistique

Victor Balier est le candidat des Républicains et des centristes, étiqueté "Normandie conquérante". Le jeune conseiller municipal de Saint-Léonard, délégué à l'environnement, est soutenu par le président de la région Normandie Hervé Morin.

Victor Balier, candidat Normandie conquérante, soutenu par la droite et l'UDI © Radio France - Cédric Lang-Roth

Le candidat de la droite et des centristes l'admet : "Avec Marie-Agnès Poussier-Winsback, nous avons des tas de points communs, mes ambitions étaient de faire campagne pour elle. Aujourd'hui, elle a décidé de changer d'équipe... On serait dans un match de foot, le meilleur joueur de l'équipe déciderait de changer d'équipe au début du match parce qu'il y a plus de chances de gagner, je vous explique pas l'état des supporters !"

Marie-Agnès Poussier-Winsback veut booster la mobilité

Marie-Agnès Poussier-Winsback, candidate investie par la majorité présidentielle Ensemble, est maire de Fécamp et vice-présidente à la région Normandie, chargée du Tourisme, dans la majorité du centriste Hervé Morin.

La maire de Fécamp, Marie-Agnès Poussier-Winsback, candidate de la majorité Ensemble © Radio France - Cédric Lang-Roth

Ancienne Les Républicains, l'élue a rallié Horizons, le parti d'Édouard Philippe. Durant la présidentielle, elle a accordé son parrainage à Valérie Pécresse.

Pourtant, la candidate se voit aujourd'hui comme membre à part entière de la majorité : "Sans aucune hésitation ! C'est un engagement que j'ai pris, entendant l'appel du président de la République au rassemblement le soir de la présidentielle."

Celle qui est maire de Fécamp depuis 2014 juge que son mandat d'élue locale lui apporte une "expérience, où on a un peu les mains dans le cambouis !" Sa priorité : développer la mobilité des habitants de la circonscription.

Stéphanie Kerbarh estime que "les parlementaires sont libres !"

La députée sortante, ex-La République en Marche, a été exclue en 2021 pour avoir maintenu sa candidature dissidente aux élections régionales. Stéphanie Kerbarh se représente aujourd'hui sous la bannière du parti Radical.

La députée sortante Stéphanie Kerbarh, ex-LREM, se représente sous la bannière du parti Radical © Radio France - Cédric Lang-Roth

La députée sortante revendique sa liberté : "Ma position, ce n'est pas être dans l'opposition mais ce n'est pas non plus soutenir aveuglément ! Les parlementaires sont libres, ils représentent un territoire et c'est important de porter leurs voix !"

Dans cette circonscription où Marine Le Pen est arrivée en tête aux deux tours lors de l'élection présidentielle, Stéphanie Kerbarh dit ressentir "une colère et incompréhension car beaucoup de lois formidables que nous avons votées n'arrivent pas jusqu'aux citoyens et ne sont pas appliquées, c'est aux élus locaux de s'en emparer".

La liste des douze candidats de la 9ème circonscription de la Seine-Maritime