Elections législatives : soupçons de fraude dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône

Dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, à Marseille, Patrick Mennucci (PS) accuse Solange Biaggi, la candidate LR, de triche. Une enquête a été ouverte, mais cela ne remet pas en cause la qualification de Jean-Luc Mélenchon (FI) et Corinne Versini (LREM) au second tour.

Y a-t-il eu fraude dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône? Patrick Mennucci, candidat socialiste déçu, accuse l'équipe de Solange Biaggi* (LR) de triche. Selon lui, les militants Les Républicains auraient profité d'une bagarre pour échanger des bulletins de vote, dans un bureau situé dans la cité Félix Pyat, avant le dépouillement. "Ils ont pris une enveloppe de 100 bulletins valides pour les remplacer par 100 faux bulletins de Solange Biaggi" affirme le député sortant.

Une enquête ouverte

L'autre fait troublant, dans cette affaire, c'est le score de Solange Biaggi dans le bureau en question. La candidate obtient 44% des voix, alors qu'elle ne totalise que 10,63% des bulletins sur l'ensemble de la circonscription.

Patrick Mennucci a donc décidé de porter plainte. Et le parquet de Marseille annonce, ce lundi, qu'il a ouvert une enquête pour "suspicion de substitution de bulletins".

Un soupçon de fraude qui ne remet pas en cause l'élection

Patrick Mennucci (3e) et Solange Biaggi (5e) ne sont pas qualifiés pour le second tour des législatives dans la circonscription, le soupçon de fraude ne remet donc pas en cause les résultats du premier tour.

Tout cela ne change rien, ça ne remet pas en cause l'ordre d'arrivée, mais il faut que ça s'arrête. C'est une question de démocratie. (Patrick Mennucci)

Au final, ce sont bien Jean-Luc Mélenchon (France Insoumise) et Corinne Versini (La République en Marche) qui restent qualifiés pour le second tour des législatives dans la quatrième circonscription.

*L'équipe de Solange Biaggi n'a pas, pour l'heure, répondu aux sollicitations de France Bleu Provence.