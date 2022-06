Élections législatives : revivez le débat de la 4e circonscription du Calvados depuis Dives-sur-Mer

Alors que le premier tour des élections législatives se tient ce dimanche 12 juin, un débat concernant la 4e circonscription du Calvados était organisé ce mardi avec les principaux candidats par France Bleu Normandie avec Ouest France et Le Pays d'Auge en direct depuis Dives-sur-Mer.

Cette circonscription située au nord-est du département couvre les cantons de Blangy-le-Château, Cabourg, Dozulé, Honfleur, Lisieux-1 (à l'exception de la commune de Lisieux), Ouistreham, Pont-l'Évêque et Trouville-sur-Mer.

Ce débat a eu lieu en présence de sept candidats (par ordre alphabétique)* :

Patrick Beloncle (Rassemblement national)

Christophe Blanchet (député sortant, Ensemble / Modem)

Florence Cothier (Reconquête)

Sophie Gaugain (La Normandie conquérante / LR)

Louis Lagarde (Divers droite)

Manuel Lorimier (Parti animaliste)

Pierre Mouraret (NUPES / PCF)

Revivez le débat sur France Bleu Normandie

Débat, 1ère partie

Le débat de la 4e circonscription du Calvados en intégralité Partie 1 Copier

Débat, 2e partie

Le débat de la 4e circonscription du Calvados en intégralité Partie 2 Copier

* Florence Perrin (UPF) et Patrick Poirot-Bourdain (LO) sont également candidats mais ils ne se sont pas présentés à nos rédactions pour ce débat.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

> Les principales formations politiques (par ordre alphabétique) :

Ensemble !, qui regroupe les partis de la majorité présidentielle ;

NUPES, acronyme de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, alliance entre La France insoumise (LFI), Europe Ecologie-Les Verts (EELV), le Parti socialiste et le Parti communiste français ;

Les Républicains (LR) ;

Lutte Ouvrière (LO) ;

Parti animaliste ;

Rassemblement national (RN) ;

Reconquête ! ;

Union pour la France (UPF), qui regroupe les mouvements politiques souverainistes, Debout la France, Les Patriotes et génération Frexit.

Les enjeux dans le Calvados et dans l'Orne

Les électeurs sont appelés aux urnes les 12 et 19 juin prochains pour élire les 577 députés de l’Assemblée nationale. Il y a 61 candidats dans le Calvados et 30 candidats dans l'Orne, répartis dans neufs circonscriptions : six dans Calvados et trois dans l'Orne.

Quels sont les principaux enjeux de ces élections dans le Calvados et dans l'Orne ? Réponse avec Vincent Legrand, politologue à l'université de Caen, qui a répondu aux questions de France Bleu Normandie.

Retrouvez tous les candidats aux élections législatives près de chez vous

► Cliquez ici si la carte ne s'affiche pas

Les résultats des élections législatives en 2017