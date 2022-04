À moins de sept semaines des élections législatives, les partis d'oppositions tentent de s'entendre pour former des alliances. Mercredi 27 avril, les regards se tournent vers la gauche, avec une première réunion entre La France insoumise et le Parti socialiste.

Élections législatives : Une première réunion entre le PS et les Insoumis pour arracher un accord

Les affiches d'Anne Hidalgo et de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle 2022

À peine la présidentielle bouclée, place aux législatives. Avant l'élection des députés les 19 et 26 juin 2022, les partis d'oppositions négocient âprement pour tenter de trouver des accords. Les tractations sont, en particulier, intenses à gauche. La France insoumise et le Parti socialiste se retrouvent mercredi 27 avril pour tenter de s'entendre, mais les discussions s'annoncent difficiles car le PS est divisé sur la question. Envisager un accord avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, arrivé en tête de la gauche au premier tour de la présidentielle (22% des voix), est un tournant majeur pour le PS, qui s'est souvent opposé à LFI, notamment sur l'Europe. Mais avec 1,7% des voix à la présidentielle, le PS est en grande difficulté pour les législatives et joue sa survie.

Le PS divisé

Au sein du Parti socialiste, deux lignes s'opposent. La première, majoritaire est défendue par le patron du PS Olivier Faure. Il milite pour les négociations avec LFI, tandis que la seconde ligne, minoritaire, ne veut pas en entendre parler. Les divisions se sont affichées mardi soir pendant un bureau politique. "Si vous pensez que le PS est mort, qu'il n'y a plus rien à faire, que vous n'appartenez plus à la gauche, alors partez. Rejoignez La République en marche. Sinon restez et battez-vous avec nous. Ça nous changera", a déclaré Olivier Faure, selon des propos rapportés confirmant une information du Figaro.

Les Verts non plus ne sont pas d'accord

Du côté d'Europe écologie les verts (EELV), les avis ne sont pas non plus unanimes. L'ex-candidat écologiste Yannick Jadot s'est dit mardi favorable à une "coalition" de "toutes les forces de gauche" aux législatives, mais il estime que derrière l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, "ça ne marchera pas", contrairement à d'autres figures d'EELV dont Sandrine Rousseau. Sur BFMTV, l'ex-candidate à la primaire écologiste, qui a beaucoup critiqué la campagne menée par Yannick Jadot, a de son côté reconnu "le leadership de Jean-Luc Mélenchon". "Il est arrivé premier (à gauche, ndlr), c'est à lui de mener cette coalition".

Enfin, les discussions avec les communistes ont aussi pris du retard, leur patron Fabien Roussel souhaitant que les socialistes soient inclus dans l'accord pour renforcer la coalition. Une nouvelle réunion a eu lieu lundi soir sur le programme et la répartition des circonscriptions. Sur ce point, "LFI n'a pas exprimé de difficulté" sur la première demande du PCF de sécuriser ses députés sortants, explique un cadre.