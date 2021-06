Élections : les professions de foi des candidats n'arrivent pas toujours à destination en Haute-Loire

Certains habitants de Haute-Loire constatent, depuis quelques jours, des accrocs dans la distribution des professions de foi des candidats et des bulletins aux élections régionales et départementales. Ce n'est pas La Poste mais Adrexo, une société privée, qui s'en charge pour la première fois.

Des professions de foi de candidats déposées négligemment dans des escaliers de halls d'immeubles, ou bien une dizaine d'enveloppes laissées dans la même boîte aux lettres : depuis quelques jours, certains habitants de Haute-Loire ne reçoivent pas les enveloppes électorales de la même manière, ou pas du tout. La société privée choisie pour la distribution pour ces élections régionales et départementales en Auvergne-Rhône-Alpes, Adrexo, assure que les erreurs restent limitées. Les facteurs de La Poste regrettent eux la perte d'une mission de service public.

Une distribution hasardeuse, les plis à remettre en mairie

A Yssingeaux, le maire Pierre Liogier s'est étonné de voir certains habitants venir se plaindre de la distribution de la propagande électorale. "Certains ont reçu du courrier qui ne les concernait pas, d'autres sont venus parce qu'ils n'ont rien reçu. Tout le monde ne vient pas, mais une petite dizaine de personnes s'est déplacée en disant, "on ne comprend pas comment est faite la distribution."

Des faits similaires ont été rapportés pour les communes de Dunières, ou encore de Saint-Pierre-du-Champ, comme le relate cet article du média local La Commère 43. La préfecture de Haute-Loire dit enregistrer des signalements de mauvaise distribution, "dans les mêmes proportions que lors d'autres élections". Si cela vous arrive, il faut remettre les plis à votre mairie, qui les transmettra à la préfecture, pour les redonner à Adrexo.

La société privée reconnaît quelques manquements dans la distribution et s'engage à les redistribuer. Son directeur commercial de la partie courrier, qui souhaite rester anonyme, explique : "La redistribution est prise en charge par Adrexo, pas question de faire payer les préfectures et le ministère de l'Intérieur. Si on regarde la volumétrie d'enveloppes distribuées pour les régions couvertes, autour de 90 millions, les erreurs sont restreintes. Mais elles paraissent importantes parce que le sujet est important."

Les conditions de travail des salariés d'Adrexo en question

Les facteurs de La Poste ne manquent pas de déplorer la situation. Bien souvent, on leur impute les erreurs de distribution : "certains usagers sont même revendicatifs à notre égard, décrit Cyril Veysseyre, de la CGT FAPT 43, facteur sur le secteur de Dunières. Quand on regarde la situation, personne ne s'étonne : comment voulez-vous faire quand un facteur connaît toutes ses boites aux lettres, et qu'on donne simplement à un agent d'Adrexo les numéros de rue ?"

Sur les réseaux sociaux, les distributeurs d'Adrexo, comme on les appelle, témoignent de la difficulté de leur mission. Certains parlent d'un "véritable cauchemar", d'autres de l'absence de feuille de route ou de validation de temps pour un secteur. Beaucoup soulignent une rémunération dérisoire : 160 euros pour 3.000 boîtes aux lettres d'après un témoignage sur le groupe Facebook "Adrexo distributeurs".

Chez Adrexo, on plaide le contexte : "pour une première, on a été servis, raconte le responsable qui souhaite rester anonyme. D'abord, le Covid, ensuite faut-il reporter ou pas les élections ? Puis le double scrutin, avec une seule semaine entre les deux tours. On se rode, c'est normal. En cas de besoin, on fait appel à des intérimaires. Pour les embauches en CDI, on s'organise avec des process de formation spécifique. Ce n'est pas très compliqué, mais ça nécessite un peu d'assiduité, de bien comprendre que l'enveloppe doit aller dans la boîte aux lettres, pas dessus."

Même constat dans la Loire

Dans la Loire aussi, on constate également quelques erreurs. Sur sa tournée à Saint-Priest-en-Jarez, Sébastien Soulier, de la CGT 42, a même aidé une intérimaire d'Adrexo un jour de distribution : "Elle était complètement perdue et égarée dans les rues de Saint-Priest. Elle cherchait les adresses, les allées, elle avait toutes les difficultés à distribuer de manière correcte."

Le facteur pointe un dangereux précédent avec ce marché attribué à la concurrence : "ce qui est grave, au-delà de la qualité de service, c'est qu'on est sur un enjeu pour le pluralisme et la démocratie. Chaque électeur doit être en mesure de recevoir en temps et en heure les professions de foi dans sa boîte aux lettres. Certains comptent vraiment dessus pour se faire une opinion."