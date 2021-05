Élections : les retours des tractages sur les marchés de la Vienne

Les campagnes électorales pour les régionales et les départementales commencent officiellement ce lundi 31 mai. Sur les marchés de la Vienne, les candidats et militants sont de retour pour tracter et essayer de convaincre.

Ça y est, c'est le début officiel des campagnes électorales pour les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin prochains. Sur les marchés depuis quelques semaines, c'est le retour des militants et des candidats pour tracter pour leur parti, leur liste. À Chauvigny, des candidats pour les départementales ou les régionales et de listes différentes se côtoient presque au même endroit.

Un succès relatif

Entre les spécialités antillaises et les légumes, il y a des candidats et des militants qui tractent pour les régionales. "Madame ! Une liste pour les élections régionales", tente une militante pour alpaguer une passante. À côté des cacahuètes grillés, un autre parti est présent, et pour l'autre élection. "C'est pour les élections départementales sur le canton de Chauvigny", explique cette candidate. Qu'ils soient militants ou candidats, pour ceux qui distribuent ces tracts, il y a bien un point commun : le succès auprès des passants est mitigé. "Oh, non merci ! Ça ne nous intéresse pas", répond du tac au tac cette retraitée à la vue d'un tract politique.

Emmanuelle a bien pris le tract, mais plus par courtoisie. "Je n'ai même pas fait attention à ce qu'on m'avait donné, je vais m'en rendre compte après", sourit-elle. Pour elle, de toute façon cette manière de faire campagne, ce n'est pas la plus efficace : "je crois que ça fonctionne de moins en moins."

Un moment de partage

Thibault, lui, pense tout l'inverse. "On a tendance aujourd'hui à voir trop les politiques à la télé, peut n'être pas assez sur le terrain. Moi, honnêtement, c'est quelque chose qui me plaît, surtout après la crise sanitaire. Avoir un peu d'interaction, c'est vrai que _c'est plaisant_", assure ce père de famille. Être présent sur le marché, pour lui, ça prouve aussi une véritable implication sur la commune. C'est mieux, selon Thibault, qu'un simple tract dans une boite aux lettres.

Et moment de pédagogie

Le tractage reste un passage obligé pour les candidats, et même un plaisir pour celles rentrées à Chauvigny. Le message est politique, mais bien souvent, il est surtout citoyen, en rappelant aux habitants d'aller voter. Surtout que deux élections au même moment... Ça embrouille un peu, et notamment Léa : "c'est très flou pour moi, j'avoue." "Non... je.... Je ne fais pas forcément la distinction", bredouille cette vendeuse d'une vingtaine d'années. Une chose agace assez fortement les habitués du marché. Ils voient apparaître les militants et leur tract, qu'uniquement en période de campagne électorale.