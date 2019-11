Elections municipales à Montignac : la conseillère régionale Nathalie Fontaliran annonce sa candidature

Montignac, France

Cette fois elle a décidé de présenter sa propre liste. Nathalie Fontaliran annonce ce jeudi dans un communiqué, sa candidature aux élections municipales à Montignac. La conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine est dit-elle " sollicitée depuis de nombreux mois par des habitants montignacois souhaitant une nouvelle ambition pour Montignac ". Cela vise clairement la gestion de l'actuel maire de Montignac Laurent Mathieu.

En 2014, la 1ère adjointe avait été évincée de la liste du maire sortant Laurent Mathieu

Les deux élus se connaissent bien puisque Nathalie Fontaliran a été la 1ère adjointe de Laurent Mathieu lors de son premier mandat ( 2008-2014). Ils étaient alors tous deux à l'UMP. Mais en 2014, le torchon brûle entre le maire et sa première adjointe, Nathalie Fontaliran ne figure pas sur la liste du maire sortant. A l'époque, pour ne pas créer de division à droite, l'élue ne présente pas de liste dissidente.

Une liste apolitique

Cette fois, Nathalie Fontaliran a donc décidé de franchir le pas avec une liste " apolitique", " je ne souhaite l'investiture d'aucun parti" affirme-t-elle. Nathalie Fontaliran explique qu'elle travaille avec un groupe de personnes venues de tous horizons. Sur la liste on trouve un médecin généraliste Pierre Amendola, une infirmière libérale, Carine Lacour-Merle ou encore un retraité de l'administration pénitentiaire, Eric Rouzoul.

Un centre médical ouvert 7 jorus sur 7 et 24h sur 24

La conseillère régionale estime que "_la commune est très endettée "_et " qu'il faudra faire des choix, ne pas mentir et travailler en toute transparence avec les Montignacois". Dans son programme Nathalie Fontaliran promet "la création d'un centre médical ouvert 7 jours sur 7 et 24 h sur 24, équipé d'un dispositif de télémédecine pour désengorger les urgences des hôpitaux de Sarlat, Périgueux et Brive et pallier à la désertification médicale."