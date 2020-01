Elections municipales 2020 à Metz : Dominique Gros "je soutiens Xavier Bouvet"

Metz, France

Dominique Gros a tranché. Le Maire socialiste de Metz depuis 2008 va voter Xavier Bouvet et la liste de rassemblement de la gauche "Unis pour Metz" lors des élections municipales du 15 et 22 mars prochain à Metz. Il était invité de France Bleu Lorraine ce lundi matin. "C'est une jeune personne que je connais très bien puisqu'il a été dans mon cabinet pendant 5 ans, et ensuite c'est lui qui lancé l'agence d'attractivité Inspire Metz. Il rassemble des gens qui ont partiellement ma sensibilité politique". S'il a mis autant de temps à se prononcer c'est parce que "les réorganisations au parti socialiste ont traîné et je ne voulais pas choquer telle ou telle personne". Un choix pas si surprenant quand on sait que Dominique Gros a glissé un bulletin Macron dans l'urne au premier et deuxième tour de l'élection présidentielle "pour ne pas avoir un duel Fillon-Le Pen"

"Oui j'ai peur du RN"

Le maire de Metz pour encore quelques semaines, s'est prononcé aussi sur le Rassemblement National qui est très haut dans les sondages "oui j'ai peur mais en même temps j'ai confiance, je ne pense pas que les Messins livreront leur ville au RN". Selon Dominique Gros toutes les votes RN à Metz sont "négatifs pour le mettis, le centre des congrès, pour tout ce qu'on a fait".