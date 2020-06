Élections municipales 2020 : après une semaine de flou, le conseil municipal au complet à Idron

Le conseil municipal d'Idron est au complet, sept adjoints ont été désignés ce mardi soir pour entourer le nouveau maire, André Nahon. Depuis une semaine, et après cette désignation surprise d'André Nahon comme maire en lieu et place d'Annie Hild, les doutes étaient réels autour de la capacité de constituer un conseil municipal complet pour lancer la mandature.

André Nahon, nouveau maire d'Idron Copier

André Nahon, au moment de voter pour les adjoints de son conseil municipal. © Radio France - Damien Gozioso

20 élus au lieu de 27

En ce début de semaine, neuf élus de la liste "Continuons Idron" d'Annie Hild ont démissionné, en soutien de leur tête de liste (elle même démissionnaire). "Nous démissionnons par fidélité et respect du vote des Idronais" ont écrit ces neuf élus dans un communiqué. Ils espéraient ainsi provoquer de nouvelles élections municipales en empêchant le conseil municipal de se réunir en nombre suffisant. Or André Nahon a réussi à convaincre trois nouveaux membres de "sa" liste de siéger (Elisabeth Dupont, Marie-Thérèse Minvielle et Jean-Louis Fauré), portant à 20 le nombre d'élus au conseil municipal, soit plus des 2/3 réglementaires (27 élus).

Ainsi, ce mardi soir ce conseil municipal "new look" a pu désigner sept adjoints au nouveau maire, et entamer sa mandature dans une certaine sérénité, alors que dans les jardins de la mairie, des policiers étaient présents, signe que des débordements n'étaient pas exclus. André Nahon espère désormais pouvoir tourner cette page : "Nous devons faire tourner la boutique Idron, je ne change rien au programme de Madame Hild, ce sera mon programme pour les six ans à venir... Si toutefois on me donne la possibilité d'aller au bout du mandat".