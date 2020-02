Élections municipales 2020, Coup de projecteur sur la commune d’Unieux dans l'Ondaine

Focus sur la commune d’Unieux , une commune de 8.975 habitants de l’Ondaine à l’ouest de Saint Etienne.

Avec un Duel en perspective entre le maire communiste sortant Christophe Faverjon et son challenger divers droite Bernard Chapelon.

La géographie de la commune n’est pas vraiment simple, il n y a pas de vrai centre et la difficulté de la mairie, c’est de fédérer une unité des quartiers.

Christophe Faverjon, le maire sortant explique que ça apporte des atouts sur l'identité forte des quartiers, mais qu'en revanche il est difficile de structurer les activités commerciales

Son opposant Bernard Chapelon fait le même constat, il estime en revanche que le maire sortant a failli dans cette mission de regroupement.

Les deux comptent en tout cas sur le dynamisme du mouvement associatif pour compenser ce handicap.

Ces emprunts toxiques avaient été contractés auprès de DEXXIA, avant 2008, par la municipalité en place, à laquelle appartenait Bernard Chapelon, mais il n’était pas aux finances à cette époque.

Bernard Chapelon qui reproche en revanche au maire sortant de ne pas avoir assez négocié avec les banques et d'avoir du recourir à une augmentation des impôts locaux en 2015.

Ces emprunts pouvaient être renégociés chaque année , ce qui n'a pas toujours été fait et nous en 2015 on est arrivé au mur.

Une augmentation des impôts qu’assume Christophe Faverjon qui estime avoir fait au contraire le maximum pour désendetter la commune.

De 2008 à 2015, on s'est battu pour en sortir et la bataille qu on a mené nous a permis d'obtenir beaucoup des banques.