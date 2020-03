Elections municipales 2020 dans la Somme : le futur maire de Beauchamps sera jeune

Deux candidats s'affrontent à Beauchamps, commune de 1 000 habitants dans l'ouest de la Somme pour les municipales. Points communs entre Mathieu Fléchelle et Jean-Charles Vitaux, ils ont tous les deux une expérience municipale et sont jeunes. Le premier à quarante ans, le second vingt-neuf ans.

A Beauchamps, commune d'un millier d'habitants dans la vallée de la Bresle dans l'ouest de la Somme, les élections municipales des 15 et 22 mars vont opposer deux jeunes candidats. Mathieu Fléchelle, quarante ans et adjoint au maire, Alain Brière qui a décidé de ne pas se représenter mène la liste "Beauchamps c'est d'abord vous". Jean-Charles Vitaux, vingt-neuf ans, déjà candidat en 2014 et élu d'opposition est lui à la tête de la liste "une équipe pour le village".

"Nous avons été une équipe d'opposition", explique Jean-Charles Vitaux qui s'était déjà présenté en tête de liste en 2014 alors qu'il avait vingt-trois ans. "On a travaillé tous ensemble dans l'intérêt général. J'ai présenté ma candidature et une majorité d'élus a accepté de me suivre. Sur les quinze personnes qui constituaient ce conseil municipal, on se retrouve à huit, cinq arrêtent et deux personnes constituent une liste à côté", poursuit-t-il.

Une campagne politique ?

Il y a bien eu des discussions pour tenter de ne former qu'une seule liste dans une commune qui compte précisément 997 habitants. Mais elles n'ont pas abouti. Mathieu Fléchelle doute du fait que son adversaire soit réellement apolitique. "Notre liste n'est pas politique", assure de son côté Jean Charles Vitaux qui ne cache pas pour autant son amitié pour le député Les Républicains de la circonscription, Emmanuel Maquet.

Le projet de nouveau lotissement

Pour les deux candidats, ces deux listes "c'est le jeu de la démocratie". Tous deux utilisent également la formule "que le meilleur gagne". En attendant le premier tour, ils mènent campagne. Et un thème central émerge : revitaliser Beauchamps. La commune a notamment été marquée par la perte d'une classe.

Mathieu Fléchelle comme Jean-Vitaux ont pour projet de bâtir un nouveau lotissement pour attirer de nouvelles familles. "Il faut aussi booster le commerce", détaille Mathieu Fléchelle quand Jean-Charles Vitaux pointe la nécessité de maintenir également les services publics.

Dans les propositions des deux liste Beauchampoises l'environnement ainsi que la sécurité figurent en bonne place. Les deux listes ont déjà été déposées en sous-préfecture. C'est désormais aux habitants de trancher.