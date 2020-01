Elections Municipales 2020 : la liste Biarritz Bonheur se dévoile

Biarritz, France

Les municipales à Biarritz promettent d'être un véritable feuilleton. A trois mois de l'échéance, une septième liste entre en lice. Elle s'appelle Biarritz Bonheur, "ça ne manquera pas de rappeler des souvenirs aux Biarrots", sourit sa tête de liste Karim Guerdane, faisant référence au nom des anciennes Galeries Lafayettes sur la place Clémenceau.

Karim Guerdane, 43 ans, né à Bayonne, a grandit à Biarritz, est journaliste de formation et papa de deux enfants.

Les valeurs de Biarritz

Il veut tourner son programme autour de plusieurs priorités, et la première, les valeurs de Biarritz. "On a le sentiment que Biarritz n'a plus d'identité, elle n'est plus basque, elle perd un certain type de valeurs que sont la solidarité, la culture, l'humanisme".

Une autre concerne le logement. "On veut rendre plus accessible la location à Biarritz". Il entend également attirer les entreprises du numérique si sa liste l'emporte. "Biarritz est une petite ville qui doit se tourner sur des marchés porteurs, être plus attractif, il faudrait créer des zones franches, des facilités fiscales pour faire venir certaines entreprises".

Comme d'autres candidats, la démocratie participative fait partie de ses points d'orgue. Il entend "mettre en place des plateformes citoyennes pour organiser des référendum au niveau local".

La question de l'agglo

Il émet d'ailleurs quelques réserves sur l'agglomération Pays Basque née le 1er janvier 2017. "Je pense qu'il faut poser la question de l'agglomération Pays Basque" explique Karim Guerdane. "Si des compétences sont nécessaires au développement de la ville, pourquoi pas demander à récupérer ces compétences transférées à l'agglo".

Pour le moment la liste Biarritz Bonheur n'est pas complète. En mars, elle devra faire face à celle de Maider Arosteguy, de Guillaume Barrucq, Nathalie Motsch, Marine Batiste, Didier Guillaume, et celle d'actuel maire sortant Michel Veunac.