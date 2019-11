Elections municipales 2020 - Le Rassemblement National présent dans huit villes de Haute Savoie

La fédération du 74 a choisi de dévoiler en une seule fois ses têtes de listes. Même s'il pourrait y avoir d'autres candidatures d'ici la clôture des listes - le 27 février 2020 - le mouvement nationaliste affiche un candidat de plus que lors des dernières élections municipales, avec l'ambition de surfer sur les derniers résultats favorables.

Prendre des mairies

Vincent Locaillon, lui-même tête de liste à Annecy, se félicite de couvrir les villes les plus importantes et les deux gros villages, soit "30 % de la population de Haute Savoie en âge d'aller voter".

Le conseiller régional, professeur d'Histoire-géographie, 57 ans, est depuis quatre ans le secrétaire départemental du rassemblement national. Il affiche une confiance à toute épreuve."Nous arrivons en tête dans quatre de ces huit communes, avec parfois 20 % d'avance aux dernières élections européennes. L'objectif est de prendre des mairies. On voit qu'il y a une possibilité sur Annecy avec une configuration politique très avantageuse. Le maire sortant étant contesté et soutenu par les Républicains et La République en marche - ce qui aura pour conséquence de déboussoler une partie de son électorat."

Les candidats

Vincent Locaillon espère monter une ou deux listes en plus. Pour l'heure les candidats sont les suivants : Geoffroy Picot à Magland, Jean Benoit-Gonin sur Marignier, Christian Pernin à Sallanches, Guillaume Lasjuilliarias à Bonneville, Anne-Françoise Abadie-Parisi pour Thonon-les-Bains, Magalie Luho à Annemasse, Karl Aoun sur Cluses et donc Vincent Locaillon à Annecy.

Vincent Locaillon ne cache pas qu'il n'est pas aisé de constituer des listes. Mais pour lui, cela est dû, non pas à la réputation du RN , mais à la charge de maire, très lourde et mal rémunérée, sans véritable statut.

Au compte-gouttes en Savoie

La stratégie de communication n'est pas la même en Savoie où les candidats se dévoilent les uns après les autres, au compte-gouttes. Marie Dauchy a été la première sur Saint-Jean-de-Maurienne. Elle pourrait recevoir le soutien du député européen Jordan Bardella la semaine prochaine en visite en Maurienne. C'est ce que confie Brice Bernard, le délégué départemental pour la Savoie, qui a clairement fait de Saint-Jean-de-Maurienne un "objectif majeur".

Autre candidat déclaré : Tanguy Burnet-Merlin sur Saint-Nicolas-la-Chapelle.

Des listes sont en voie de constitution sur Chambéry ou Albertville. Mais "il est encore trop tôt pour communiquer".