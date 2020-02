Elections municipales 2020 : les préfectures enregistrent les dernières listes avant la clôture

Il ne reste plus que quelques heures pour déposer les candidatures au premier tour des élections municipales. Les postulants aux municipales 2020 avaient du 10 au 27 février à 18 heures pour prendre rendez-vous dans les préfectures et sous-préfectures.

Ce jeudi soir à 18h, ce sera trop tard. Depuis une dizaine de jours, les candidats à l’élection se succèdent dans les services de la préfecture. Ils déposent leurs dossiers (formulaires de déclaration de candidature, attestation d’inscription sur les listes électorales + papier d’identité).

En France, il devrait y avoir plus d’un million de candidats ( plus qu’en 2014 où ils étaient 926.068, soit trois fois plus qu'en 2008 ). A 48h de la dead-line, 4 800 candidatures ont été déposées dans le Lot. Pour les 33 communes de plus de 1 000 habitants du département, 57 listes ont été déposées (les candidats de ces listes sont comptés parmi les 4 800 candidatures déposées). Pour les communes de moins de 1000 habitants, ce sont les candidats qui s’inscrivent individuellement. Dans les plus grosses communes, on dépose des listes complètes.

Jean-Marc Balaran, maire de Sainte-Croix, est bon pour revenir à la préfecture pour compléter son dossier. Copier

Pas de communes sans candidats dans le Tarn

Et si on a beaucoup dit que l’élection n’attire plus, dans les préfectures d’Occitanie on n’est pas vraiment inquiet. Dans le Tarn, par exemple, il y a aucune commune sans candidats. Dans le Gers et l’Aveyron, ça devrait aussi bien se passer. Dans le Lot, à 48h de la clôture, ils restaient une dizaine de communes sans listes. "Rien d’alarmant" disent les services de la préfecture dont le carnet de rendez-vous est plein pour la dernière journée des inscriptions.

Pas de rush au service élections

En tout cas les candidats ont été prévoyants. Les préfectures n’ont pas été débordées pour les derniers jours. 18 rendez-vous dans la préfecture d’Albi par exemple, pas de rush non plus dans le Lot. Lundi 17 février a été le jour où il y a eu le plus de candidatures déposées à Cahors, puis en suivant, mardi 25 février.

Une nouveauté en 2020 : les candidats peuvent déposer des listes comprenant deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir pour éviter une nouvelle élection en cas de démission ou de décès du maire.

Après la clôture du dépôt de candidatures, la campagne officielle du premier tour débutera lundi 2 mars avec l'affichage sur les panneaux mis en place devant les écoles et les mairies, et elle s'achèvera le samedi 14 mars à minuit. Le tirage au sort de l'ordre des candidats sur ces panneaux aura lieu ce vendredi 28 février.