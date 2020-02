Élections municipales 2020 : quatre candidats en lice à Rive-de-Gier

Rive de Gier, dans la vallée du même nom entre Givors et Saint Étienne,15.182 habitants au dernier recensement. Une ville dirigée depuis 1995 par le divers droite Jean Claude Charvin qui postule cette année pour son 5 me mandat consécutif

Le titre du film de ces élections à Rive de Gier, ça pourrait bien être «Qui veut la peau de Jean Claude Charvin ? ».

Jean Pierre Granata .. le candidat sans etiquette ancien industriel estime que le maire sortant a fait son temps

De son coté, son ex premier adjoint, Gérard OCTROY, regrette l’attitude du maire ces derniers mois

L’opposition est moins surprenante de la part de Vincent Bony son adversaire naturel d’union de gauche.

Une unanimité à son encontre qui ne surprend pas vraiment Jean Claude Charvin, le maire sortant

Le ton est donc donné, la campagne sera rude.

La commune de Rive de Gier cumule quelques handicaps

Un taux de chômage de près de 20% et un quart de la population en dessous du seuil de pauvreté et des quartiers qu’il faut redynamiser. Le maire sortant Jean Claude Charvin estime avoir eu quelques réussites dans ce domaine.

J'ai le souvenir que le quartier du "Grand Pont" était complètement stigmatisé à cause de ses difficultés , aujourd'hui, on voit les résultats de ce qu'on a mis en place , c'est un quartier qui commence à se revaloriser.

Vincent Bony, le candidat écologiste et d’Union de la gauche estime que Rive de Gier a aussi des atouts et qu’il faut les faire émerger .

C est pas parce qu'on a des difficultés que nous n'avons pas une ville avec un fort potentiel. Nous nous proposons d'engager la commune sur d'autres choix, la qualité du service public, la transition écologique et la place du citoyen dans les décisions.

Gérard OCTROY refuse de s’apitoyer sur l’image négative de la commune et compte au contraire sur son dynamisme.

La ville compte une centaine d'associations , je ne dis pas que le commerce est florissant , mais il résiste. Ce qu il faut, c'est plus d'impulsions et aider beaucoup plus.

Enfin l’ancien chef d’entreprise Jean Pierre Granata veut lui recréer des emplois sur le secteur pour faire reculer le chômage , il a une solution.

On veut travailler sur une zone franche plus étendue sur Rive de Gier, ça va donner envie à des entreprises de venir s'installer sur les friches industrielles et donner des emplois durables aux ripagériens.

Rive de Gier, une ville avec un environnement très contraint.

La ville est située sur un goulot d’étranglement de la vallée et cette configuration pose pas mal de contraintes à tous les projets d’aménagements urbains

Le maire sortant Jean Claude Charvin malgré toutes les contraintes estime avoir plutôt bien négocié le réaménagement urbain et decrocnat notamment le contrat ANRU II qui démarre sur le réaménagement du centre ville

L’A47, c’est de la pollution, le Gier, c’est des risques d’inondation, le transit SNCF, c’est des problématiques de gare et d‘aménagement de parking et la RD 88, c est l’échappatoire dès qu’un problème se pose sur l’A47 c’est-à-dire engorger la ville de Rive de Gier . Malgré toutes les contraintes qui pèsent sur la ville, vous verrez dans les années qui viennent que nous arriverons à mettre en place tout ça.

Dans les projets figure la découverture du Gier dans sa traversée urbaine, mais Jean Pierre Granata le candidat sans étiquette n’y croit pas

La découverture du Gier ne se fera pas demain, c'est un budget trop important et Rive de Gier seule ne pourra pas y faire face. Il faut vraiment travailler avec toutes les communes alentours pour élargir le lit du Gier et pour pouvoir laisser passer cette rivière plus tranquillement , mais ce n'est pas finalisé

Parmi les menaces on se souvient ici de l’inondation dévastatrice de 2008 et de l’alerte de novembre 2014. Un dossier qui intéresse Vincent Bonny et sa liste de rassemblement à gauche avec les écologistes

Le centre-ville est extrêmement encaissé, la ville est traversé par une rivière qui peut être très sympathique, mais aussi très virulente, nous sommes traversés par l’autoroute, une voie de chemin de fer donc il faut vraiment donner la place à de nouveaux modes de transport des aménagements mais aussi en amont de notre commune pour travailler sur ses aléas climatiques qui peuvent être très très très dangereux.

Et tant que nous sommes sur l aménagement urbain un mot du dossier ANRU II, Gérard Octroy veut le poursuivre en y apportant tout de même quelques amendements.

Les deux dossiers de l'ANRU centre ville et Duralex sont dans les tuyaux , on les réalisera , mais on les réalisera probablement différemment, il y a beaucoup de choses à revoir, il est clair que tous les projets qui vont se dérouler passer par le filtre des ripagériens.

Toutes ces questions et bien d’autres encore seront abordées durant le débat qui sera organisé entre les candidats, le mardi 3 mars entre 19 h et 20 h, salle Michel Dessel à Rive de Gier.