A Escout, Etsaut, Arrien, Higuères-Souye, Pardies-Pietat et Urost personne n'est venu faire acte de candidature. Du jamais vu en Béarn. Six petits villages qui ne voteront pas le 15 mars pour le premier tour

Elections municipales 2020 : six communes sans candidat en Béarn

Dans ces six communes il n'y aura pas de premier tour le 15 mars

Six communes du Béarn sont sans candidat pour le premier tour des municipales. Une situation inédite en Béarn : Arrien, Urost et Higueres-Souye près de Morlaas, Pardies-Piétat près de Nay, Etsaut en vallée d'Aspe et Escout près d'Oloron. Personne ne s'est déclaré candidat. En Bigorre, trois communes sont dans ce cas, mais la préfecture des Hautes Pyrénées n'a pas encore donné les noms. Les candidats avaient jusqu'à ce jeudi 18 heure pour s'inscrire.

Pas de vote le 15 mars

Pour ces communes il n'y aura donc pas de premier tour le 15 mars prochain. Parce que depuis ces élections municipales, les inscriptions sont obligatoires même pour les communes de moins de 1000 habitants. Ce n'était pas le cas il y a 6 ans. En revanche il est tout à fait possible de se présenter au second tour. S'il n'y a toujours pas de candidats, c'est au préfet de prendre en main la gestion de la commune.