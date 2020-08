Élections municipales : 33 recours déposés dans la Loire

Douze communes de la Loire sont toujours concernées par des recours devant le tribunal administratif de Lyon. Recours visant les élections municipales des 15 mars et 28 juin dernier.

Dans de nombreuses communes, la question de l'abstention au premier tour en pleine épidémie de coronavirus est montrée du doigt. C'est le cas à Saint-Léger-sur-Roanne où le maire sortant a perdu l'élection de 17 voix. Il assure qu'il a reçu plusieurs dizaines de messages d'électeurs, souvent âgés, qui lui ont expliqué qu'ils voulaient voter pour lui, mais qu'ils ont eu peur du virus.

L'abstention est également évoquée à Savigneux ou encore à Saint-Chamond où 30% des électeurs seulement se sont déplacés lors du premier et unique tour du scrutin. Les machines à voter, qu'il fallait manipuler, ont pu faire peur selon le candidat courramiaud de La France Insoumise, Louis Caillon.

Mais le coronavirus et l'abstention ne sont pas les seules motivations de ces recours. A Saint-Romain-le-Puy c'est la taille de certains bulletins qui pose problème. A Lorette, c'est un tract, jugé diffamatoire par une candidate. A Belmont-de-la-Loire, c'est l'élection des adjoints qui est contestée, la parité n'aurait pas été respectée selon la Préfecture.

Environs 4.00 recours pour ces élections municipales ont été déposés dans toute la France. Le tribunal a jusqu’au 31 octobre 2020 pour statuer sur les protestations relatives aux élections dans les communes de moins de 900 habitants. Pour les autres, qui nécessitent l’examen préalable de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le tribunal a au plus tard jusqu’au 10 décembre pour celles dont l’élection a été acquise au premier tour, et au plus tard le 11 février 2021 pour celles dont l’élection a été acquise au second tour.

_Dans la Loire, les recours toujours en cours concernent : Saint-Chamond ; Lorette ; Montbrison ; Savigneux ; Saint-Paul-en-Jarez ; Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire ; Unieux ; Boën-sur-Lignon ; Saint-Léger-sur-Roanne ; Nandax ; Belmont-de-la-Loire et Saint-Romain-le-Pu_y.