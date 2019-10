Elections municipales à Bayonne : Jean-René Etchegaray se dit en pleine forme

Jean-René Etchegaray était l'invité de France Bleu Pays Basque ce mardi. Le maire de Bayonne et président de l'agglo Pays Basque a répondu à nos questions sur les municipales, la collaboration transfrontalière, la politique migratoire ou encore sa visite à l'Elysée la semaine dernière

Jean-René Etchegaray, en tant que président de la Communauté d'agglomération Pays Basque (CaPB) a rencontré Iñigo Urkullu, président du gouvernement basque, ce lundi, à Vitoria-Gasteiz. L'occasion de faire le point avec celui qui est aussi maire de Bayonne mais qui ne s'est toujours pas prononcé sur les prochaines municipales.

Coopération transfrontalière

"Nous avons désormais les moyens de porter une politique transfrontalière, ce qui n'était pas le cas lorsque nous avions dix intercommunalités. C'est une compétence qu'a choisi l'agglomération Pays Basque. Concrètement, il y aura toutes les politiques publiques que nous exerçons de part et d'autre de la frontière, sur les questions de mobilité, du trait de côte ou encore de la gestion de la crise migratoire."

L'organisation d'un grand départ du tour de France au Pays Basque sud est une très belle initiative. Elle pourrait être organisée en 2023

Processus de Paix

"Nous avons évoqué, avec Iñigo Urkullu, la question du processus de paix sur lequel nous n'avions pas de lecture commune. Le processus continue et je constate une évolution de la situation au travers des mots qu'il a utilisé hier."

Politique migratoire

"Nous demandons à l'Etat le remboursement des avances que nous avons faites, soit 800 000€ depuis la création du centre d'accueil provisoire Pausa à Bayonne."

Visite à l'Elysée

"Nous avons évoqué cette question la semaine dernière à l'Elysée. Nous n'avons pas eu de réponse précise. Maintenant, et depuis peu, grâce à Grande Synthe, une des communes pionnières dans ce domaine, nous avons obtenu une jurisprudence du Conseil d'Etat grâce à laquelle nous allons pouvoir, si on n'arrive pas à un accord amiable, saisir la juridiction administrative pour obtenir la condamnation de l'Etat à prendre en charge ce qui relève de l'urgence humanitaire"

C'est l'obligation de l’État et de l'Europe de régler la question de la migration

Elections municipales

"Six ans, c'est à la fois long et court. C'est un mandat passionnant mais qui demande beaucoup de présence et d'énergie. Energie que j'ai encore. Ma décision sera connue dans les semaines qui viennent. (...) Je préfère continuer à travailler sur les dossiers qui sont en cours."

Présidence de la Communauté Pays Basque

"Le maire d'une grande ville comme Bayonne ne doit pas nécessairement être le candidat et l'élu de l'ensemble du Pays basque mais il n'y a aucune opprobre qui doit peser sur une candidature qui viendrait de la part d'un certain nombres de villes."