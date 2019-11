Elections municipales à Besançon : Jacques Ricciardetti est tête de liste pour le Rassemblement National

Besançon, France

Son nom circulait depuis plusieurs jours et c'est maintenant officiel : Jacques Ricciardetti est le candidat du Rassemblement National (RN) pour les élections municipales à Besançon, en mars 2020. Il l'a annoncé ce vendredi après-midi, en donnant aussi son slogan : "Changeons Besançon" et les grands principes de son programme : "sobriété, proximité et bon sens".

Jacques Ricciardetti est actuellement maire de Tressandans (Doubs) et vice-président du groupe RN au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté.

Les élections municipales sont prévues les 15 mars et 22 mars 2020.