Élections municipales à L'Union : revivez le débat entre les deux candidats sur France Bleu Occitanie

Impôts, voirie, sécurité...Revivez le débat entre Marc Péré (DVG) et Christine Gennaro-Saint (droite et centre), les deux candidats à la mairie de L'Union, organisé en public et en direct par France Bleu Occitanie.

C'est l'un des dix débats organisé par France Bleu Occitanie. Ce mardi 7 janvier, le maire sortant et candidat divers gauche Marc Péré était face à sa rivale, conseillère municipale d'opposition, candidate du centre et de la droite, Christine Gennaro-Saint. Les deux candidats aux municipales à L'Union (en Haute-Garonne) ont débattu à la Pizzeria La Pampa, entre 18h et 19h sur France Bleu Occitanie.

RÉ-ECOUTER LE DÉBAT :

Le débat des municipales à L'Union Copier

Armer les policiers municipaux ?

Dans cette ville tranquille du nord de Toulouse de 11.660 habitants, 9 logements sur 10 sont des maisons, souvent avec un jardin et 35% des habitants ont plus de 60 ans. Les habitants tiennent à leur tranquillité et à leur sécurité. Les candidats se sont donc exprimés sur ces thèmes.

"Nous avons observé une baisse de 30% faits de délinquance et de 20% des cambriolages", assure Marc Péré. Des chiffres contestés par son opposante. Le maire sortant explique qu'il ne compte pas armer les policiers municipaux, "car il y a 26 gendarmes sur la commune qui patrouillent jour et nuit". Alors que Christine Gennaro-Saint qui y tient "pour aider les policiers à rester motivés". Par ailleurs, Marc Péré est pour des caméras de vidéosurveillance, mais "uniquement sur les bâtiments communaux", alors que sa rivale voudrait les généraliser. Selon Christine Gennaro-Saint, voudrait "25 caméras, près des grands axes, des écoles, des lieux de vie, pour un premier budget de 240.000 euros".

Refaire les trottoirs ?

Christine Gennaro-Saint estime par ailleurs que l'équipe municipale sortante "n'a pas entretenu l'existant. De vieux quartiers sont laissés pour compte, avec la voirie et les trottoirs laissés pour compte". Marc Péré répond que Toulouse Métropole donne 800.000 euros "non re-négociables, non revalorisés." Ce à quoi Christine Gennaro-Saint rétorque que "c'est au maire de pointer en fonction des besoins de ses administrés là où ira l'argent".

Concernant les impôts, les deux candidats se refusent à les augmenter.

Pour avoir toutes leurs positions, sur le péage notamment ou encore les liens avec la Métropole, n'hésitez pas à réécouter le débat (player au début de l'article).

