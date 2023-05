Élections municipales à Lorette : plus de 78% pour Gérard Tardy, trois sièges pour l'opposition

Les deux s'estiment gagnants. Gérard Tardy, élu pour la première fois à Lorette en 1989 a obtenu 78,4% des suffrages (1043 voix). Cette large majorité lui permet d'aller jusqu'à la fin de son sixième mandat et lui donne aussi le sentiment d'être conforté car ce score est supérieur aux 75.8 % que sa liste avait recueillis en juin 2020, lors des dernières élections municipales.

ⓘ Publicité

Quant à son challenger, Julien Lequeux, un temps dans l'équipe municipale, il l'a rapidement quittée et savoure ce dimanche soir la perspective de ne plus être tout seul dans l'opposition. Sa liste fait 21,6% (288 voix) et obtient effectivement trois sièges sur les vingt-sept que compte le conseil municipal de Lorette.

Un scrutin était organisé ce dimanche 7 mai après la démission de dix élus. Seuls 1373 électeurs se sont déplacés, soit une participation de 45.10%, un taux comparable à celui de juin 2020 (45.75%).

Le nouveau conseil municipal de Lorette élira son maire ce samedi 13 mai.